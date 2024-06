DIRETTA CROAZIA ITALIA/ Video streaming Rai 1: l’arbitro del match è Danny Makkelie (Europei 2024, 24 giugno)

DIRETTA CROAZIA ITALIA: L’ARBITRO

Abbiamo già accennato al fatto che la diretta di Croazia Italia sarà affidata a Danny Makkelie: arbitro olandese nato nel 1983, si tratta di un direttore di gara esperto che già nell’ottobre 2014 ha arbitrato la prima partita in Champions League, per la precisione un Chelsea Maribor nella fase a gironi. Makkelie è un fischietto noto per la sua severità: ancora oggi infatti ha il record di ammonizioni in una partita di Eredivisie (il principale campionato olandese), comminandone ben 13 in Ado Den Haag Feyenoord di nove anni fa, peraltro un match che si era disputato alla prima giornata. Sicuramente per Makkelie la soddisfazione maggiore è arrivata con la finale di Europa League nel 2020 tra Siviglia e Inter.

Pronostici Europei 2024/ Quote e previsioni girone B: c'è un precedente contro l'Italia (oggi 24 giugno)

Precedente negativo per i nostri colori, ma ne troviamo anche uno positivo: infatti, proprio agli Europei di tre anni fa Makkelie aveva diretto Italia Turchia, match di apertura della manifestazione. Allo stadio Olimpico di Roma avevamo vinto 3-0 con l’autorete di Merih Demiral e i gol di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne; poi, sempre in quell’edizione degli Europei, all’arbitro olandese era stata affidata anche la semifinale tra Inghilterra e Danimarca, vinta dai Tre Leoni per 2-1. Vedremo come si comporterà questa sera Makkelie, l’Italia dovrà fare attenzione ai cartellini contro la Croazia perché abbiamo quattro giocatori diffidati che rischiano di saltare gli ottavi, essendo che le ammonizioni si cancellano dai quarti in avanti. (agg. di Claudio Franceschini)

Italia si qualifica agli ottavi se.../ Europei 2024, i risultati utili contro la Croazia (oggi 24 giugno)

DIRETTA CROAZIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Italia godrà naturalmente della trasmissione in chiaro: sarà su Rai Uno, come sempre succede quando gioca la nostra nazionale, e dunque il match degli Europei 2024 sarà accessibile sul principale canale della televisione di stato anche in mobilità, grazie al sito di Rai Play o alla relativa app attivabile sui vostri device. Rimane per gli abbonati l’alternativa della televisione satellitare su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio – con l’aggiunta del programma Diretta Gol per seguire anche le fasi salienti dell’altro match – mentre qui per la diretta streaming video di Croazia Italia sarà a disposizione, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI CROAZIA ITALIA

Federica Schievenin, chi è la moglie di Nicolò Barella/ "La nostra storia d'amore tra gioie e dolori..."

CROAZIA ITALIA: CI GIOCHIAMO GLI OTTAVI!

Siamo quasi arrivati al via di Croazia Italia, la partita che sarà diretta dall’olandese Damnny Makkelie e, a partire dalle ore 21:00 di lunedì 24 giugno, ci dirà se la nostra nazionale si qualificherà agli ottavi degli Europei 2024. La sconfitta contro la Spagna è stata netta al di là del risultato: se non altro il fatto di aver perso solo 1-0 potrebbe aiutarci in caso di classifica avulsa con anche l’Albania coinvolta, di sicuro l’Italia non può più vincere il girone B anche se si prenderebbe il secondo posto con una vittoria o un pareggio, qui se la già citata Albania non dovesse battere la Spagna (match in contemporanea) o dovesse farlo con un risultato che la tenga dietro per differenza reti.

La Croazia ha fatto un solo punto nelle due partite precedenti, il pareggio subito dall’Albania al 95’ è stato dolorosissimo perché adesso la nazionale balcanica è costretta a vincere per qualificarsi agli ottavi ma, dal nostro punto di vista, si è trattato di un risultato favorevole sulla carta ma forse non nei fatti, proprio perché adesso i croati non si potranno accontentare del pareggio che invece sarebbe potuto essere utile battendo la squadra di Sylvinho. Staremo a vedere quello che succederà nel corso della diretta di Croazia Italia, mentre aspettiamo che alla Red Bull Arena di Lipsia si giochi proviamo anche a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ITALIA

Per la diretta di Croazia Italia Zlatko Dalic presenta il solito 4-3-3 ma qualche modifica dovrebbe esserci: per esempio cambierebbero i due terzini, a destra Stanisic e a sinistra Borna Sosa con Perisic che andrebbe a prendersi la maglia di laterale alto nel tridente, come suo solito. A protezione di Livakovic agiranno Josip Sutalo e Gvardiol, a centrocampo c’è Pasalic che potrebbe insidiare Kovacic (con Modric confermato), davanti ecco Kramaric che potrebbe prendersi il posto di centravanti – in ballottaggio con Bruno Petkovic e Budimir – mentre a destra Dalic dovrebbe confermare Majer.

Cambia anche Spalletti, almeno un giocatore per reparto: dentro Darmian per Di Lorenzo in difesa, con Gigio Donnarumma in porta, Alessandro Bastoni e Calafiori centrali e Dimarco a sinistra. Dentro uno tra Fagioli e Cristante per Jorginho, da valutare se Barella possa essere avanzato sulla trequarti e in questo caso sostituendo Frattesi o Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa rischia qualcosa sulla pressione di Cambiaso mentre dovrebbe accomodarsi in panchina Scamacca, il ruolo di prima punta contro la Croazia dovrebbe toccare a Retegui.

CROAZIA ITALIA: QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli azzurri ad essere favoriti nella diretta di Croazia Italia, secondo le quote che l’agenzia Snai traccia per un pronostico sulla partita degli Europei 2024: il segno 2 da giocare per la vittoria della nostra nazionale, stasera formalmente in trasferta, porta in dote un guadagno pari a 2,35 volte la posta in palio, per contro il segno 1 per l’affermazione della Croazia vi farebbe vincere una somma corrispondente a 3,30 volte quanto messo sul piatto, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio ha un valore che con questo bookmaker ammonta a 3,10 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA