CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Il dg Barone non molla Amrabat e Nico Gonzalez

Calciomercato Fiorentina news, le parole del direttore generale Barone

La Fiorentina, oltre ad eventuali operazioni in entrata ed in uscita per migliorare l’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano, deve guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi calciatori migliori in questi giorni di calciomercato invernale. Nello specifico, il marocchino Sofyan Amrabat ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società europee grazie al rendimento offerto in campo con la sua Nazionale al Mondiale disputato in Qatar. Discorso diverso invece per Nico Gonzalez, che non ha preso parte alla rassegna iridata con l’Argentina per infortunio ma sarebbe finito nel mirino del Leicester City.

Diretta/ Roma Fiorentina (risultato finale 2-0): bis di Dybala!

Interpellato al riguardo da DAZN a margine della sfida poi persa con la Roma all’Olimpico, il direttore generale dei viola Joe Barone ha voluto sottolineare ulteriormente come i toscani non abbiano alcuna intenzione di privarsi di questi due calciatori: “Abbiamo programmato tutta la stagione, confermo che Amrabat e Gonzalez non sono in vendita. L’aveva detto il presidente e lo ribadisco io. Nico si sta allenando abbastanza bene, nell’ultima partita ha segnato su rigore. Siamo contenti dei progressi suoi e della squadra”.

DIRETTA/ Lecce Fiorentina Primavera (risultato finale 1-0): gol di Dorgu!

Calciomercato Fiorentina news, Brekalo rimane ancora fermo

La Fiorentina sta in ogni caso pensando di aggiudicarsi un nuovo esterno offensivo tra questa e la prossima sessione di calciomercato. Il nome più caldo in questo senso è quello di Josip Brekalo, di proprietà del Wolfsburg e già passato in Italia lo scorso anno in prestito al Torino. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l’amministratore delegato dei tedeschi Jorg Schmadtke ha parlato del ventiquattrenne croato spiegando: “Il giocatore era malato e ha bisogno di tempo per recuperare. Sarebbe bello se lavorasse sui suoi deficit. Se si allenerà con il resto del gruppo da martedì? Si allenerà, ma non so se è pronto per l’allenamento di squadra”. A questo punto non è chiaro se Brekalo venga ancora considerato o meno come un elemento su cui puntare per la squadra della Bundesliga.

Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote, Mourinho senza Ibañez (Serie A)

Calciomercato Fiorentina news, Gollini si avvicina al Napoli

Passando infine al capitolo portieri, la Fiorentina potrebbe presto salutare un giocatore ed accoglierne un altro in questa settimana di calciomercato. L’estremo difensore Pierluigi Gollini, in prestito dall’Atalanta, non avrebbe infatti convinto mister Italiano e la società che potrebbero cercare di concludere uno scambio con il Napoli tesserando al suo posto Salvatore Sirigu. Stando ai rumors, i bergamaschi avrebbero già dato il via libera per il trasferimento del ventisettenne ex Tottenham.











© RIPRODUZIONE RISERVATA