CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ No al Barcellona per Amrabat, si tratta per Sabiri

Calciomercato Fiorentina news, rifiutata l’offerta del Barça per Amrabat

L’ultimo giorni di calciomercato invernale sta regalando alcuni colpi a sorpresa ma in casa Fiorentina la dirigenza ha dovuto guardarsi le spalle dall’assalto di una big europea nei confronti di uno dei suoi giocatori. Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, i viola avrebbero infatti rifiutato la proposta del Barcellona per il trasferimento in Spagna di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino che ha attirato su di sè l’attenzione di diverse squadre importanti grazie al rendimento offerto in campo con la sua Nazionale al Mondiale disputato in Qatar.

Il dirigente dei toscani Joe Barone aveva recentemente sottolineato per l’ennesima volta l’intenzione della società di trattenere sia Amrabat che Nico Gonzalez ed a nulla è quindi servita l’offerta di prestito con diritto di riscatto da 35 milioni di euro dei blaugrana. La Fiorentina punta in alto e se ci saranno dei cambiamenti li affronterà in estate quando ci sarà maggior spazio per operare in entrata e costruire l’organico.

Calciomercato Fiorentina news, contatti con la Sampdoria per Sabiri

Detto della volontà di trattenere i suoi campioni, la Fiorentina potrebbe però effettuare un’operazione in entrata in queste ore finali della finestra di calciomercato invernale. Come spiegato da Calciomercato.com, i gigliati stanno trattando con la Sampdoria per provare ad aggiudicarsi Abdelhamid Sabiri subito ma lasciandolo a giocare al Ferraris fino al termine della stagione. Al momento la distanza tra la domanda e l’offerta sarebbe di appena un milione di euro con i viola ad offrire 2,5 milioni per il cartellino del marocchino.

Calciomercato Fiorentina news, riscatto ufficiale per il giovane Spaggiari

Nel frattempo la Fiorentina si conferma una delle squadre più attente ai giovani di talento in fase di calciomercato. Come riporta Violanews.com, i toscani hanno riscattato in maniera ufficiale il diciottenne Riccardo Spaggiari dal Modena e l’ala destra rimarrà dunque definitivamente nell’organico della formazione Under 18.











