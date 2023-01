CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Per Brekalo manca l’ufficialità, la Samp tiene Sabiri

Calciomercato Fiorentina news, tutto fatto per Josip Brekalo dal Wolfsburg

La Fiorentina sta per ufficializzare un nuovo colpo per questa fase finale della sessione di calciomercato che terminerà martedì. Stiamo parlando di Josip Brekalo, croato di proprietà del Wolfsburg ammirato in Italia lo scorso anno quando giocava a titolo temporaneo col Torino. Accostato con una certa insistenza sia al Monza che all’Olympique Marsiglia, che ha invece virato su un altro profilo come quello di Azzedine Ounahi proveniente dall’Angers SCO, Brekalo torna così in Serie A e ieri sera ha cenato con il dirigente Joe Barone.

Nella giornata odierna il ventiquattrenne, per il quale si era ipotizzato anche un ritorno alla Dinamo Zagabria, dovrebbe effettuare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con i gigliati. L’annuncio dovrebbe dunque arrivare già in serata tramite il sito web della Fiorentina oltre che attraverso i vari account sui social network.

Calciomercato Fiorentina news, offerta respinta per il cartellino di Sabiri

Chi non dovrebbe invece arrivare alla Fiorentina in questa finestra invernale di calciomercato è Abdelhamid Sabiri. Sotto contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno del 2025, il marocchino Sabiri non verrà impiegato da mister Stankovic contro l’Atalanta come spiegato dal serbo: “Colley e Sabiri sono out. Sabiri ha avuto uno stiramento di primo grado, Omar ha preso una botta e purtroppo non è riuscito a recuperare. Gabbiadini è tornato in gruppo, ha fatto un allenamento. Aveva problemi alla schiena ma è tornato e vediamo dopo la rifinitura di questo pomeriggio quanti siamo”.

L’offerta della Fiorentina per cercare di accaparrarsi Sabiri era stata di due milioni di euro ma, secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore i viola potrebbero rifarsi sotto con i liguri e presentarsi con una nuova proposta più corposa rispetto a quella iniziale.

Calciomercato Fiorentina news, le parole di mister Vincenzo Italiano

Alla vigilia dell’impegno in campionato, anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato di calciomercato in conferenza stampa. L’allenatore ha infatti dichiarato: “Abbiamo inserito qualità, gente che ha voglia di dimostrare e di far bene. Vedi l’esperienza di Sirigu, poi abbiamo a disposizione un’altra freccia di qualità come Brekalo. Ha dimostrato di saper lavorare nei tre davanti, ha i gol nel repertorio e siamo convinti ci possa dare tanta mano. Dà anche la possibilità di ruotare. Speriamo ci diano ciò che cerchiamo, vogliamo metterli nella condizione di rendere al massimo”.

