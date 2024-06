Calciomercato Fiorentina News/ Si complica Bonaventura, ottimismo per Vranckx, sogno Zaniolo (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, BONAVENTURA NON RINNOVA SI PUNTA ZANIOLO

Il calciomercato Fiorentina ha subito un colpo di scena. Ci stiamo riferendo a Giacomo Bonaventura, jolly del centrocampo viola che sembrava vicino a rinnovare anche con Palladino. Appunto, sembrava, dato che le ultime notizie lo vedono lontano da un futuro a Firenze. Con lui, anche Gaetano Castrovilli: i tanti infortuni hanno sicuramente compromesso le prestazioni del classe 1997.

Calciomercato Fiorentina News/ Ballottaggio Retegui-Lucca, ma il sogno per l'attacco è Depay (20 giugno 2024)

Dunque Bonaventura si appresta a salutare Firenze dopo quattro stagioni e per un totale di 161 presenze con la casacca viola. Un binomio che è sempre funzionato molto bene, tanto da rivedere l’ex Milan e Atalanta tornare in Nazionale, togliendosi anche la soddisfazione di trovare il primo gol in Azzurro contro Malta nelle qualificazioni ad Euro 2024.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli U17 (risultato finale 1-3): risolvono Menconi e Campaniello! (oggi 19 giugno 2024)

I più attenti ricorderanno che all’interno del contratto di Bonaventura era presente una clausola per il prolungamento automatico del contratto. Quest’ultima sarebbe scattata in caso del raggiungimento del 70% di presenze da parte dello stesso Bonaventura, numeri non raggiunto. Da escludere anche l’ipotesi di un rinnovo annuale con opzione per un secondo con ingaggio ridimensionato. Il sogno di calciomercato della Fiorentina è Nicolò Zaniolo, che rientrerà al Galatasaray dall’Aston Villa. Per l’ex romanista c’è da battere la concorrenza dell’Atalanta.

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 2-3) streaming video tv: la Dea chiude quarta (2 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, A TUTTO GAS SU VRANCKX

Dovrà dunque voltare pagina il calciomercato Fiorentina che, appurato l’addio di Bonaventura, lavorerà per sistemare i vari ruoli che secondo Palladino e il suo staff vanno rinforzati se si vuole vedere una Viola agguerrita. D’altronde, il centrocampo vedrà anche gli addii di Arthur, Maxime Lopez e Duncan, una vera e propria rivoluzione rispetto a quella che è stata la Fiorentina di Italiano.

Ora più che mai, la società gigliata dovrà spingere sull’acceleratore per Aster Vranckx. Il 21enne milita tra le fila del Wolfsburg, ma abbiamo già avuto modo di conoscerlo in Italia con la maglia del Milan. La richiesta del club tedesco è di 10 milioni mentre la Fiorentina si è fin qui sforzata fino ad 8mln, insomma, l’accordo di calciomercato a meno di un altro dietrofront dovrebbe trovarsi.

Il belga non è l’unico obiettivo di calciomercato in entrata della Fiorentina che conferma la sua presenze nell’asta per Bresciani, giocatore del Frosinone che potrebbe portare in Ciociaria importanti cifre per permetter alla società di tornare in Serie A. L’ultima idea prende il nome di Lindstrom, trequartista che con il Napoli non è riuscito mai a mettersi veramente in mostra. Su di lui, presenti però Lione e Marsiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA