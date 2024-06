CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Bonaventura può arrivare a zero. Accordo con Martinez (15 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ALTRO COLPO A ZERO?

Il calciomercato dell’Inter ha già chiuso importanti colpi a parametro zero, su tutti Zielinski dal Napoli e Taremi dal Porto che sono già stati chiusi praticamente a febbraio. Una strategia che il neo presidente Beppe Marotta vuole continuare a perseguire ed è notizia delle ultime ore di un incontro con Enzo Raiola, procuratore di Jack Bonaventura. Colonna del centrocampo della Fiorentina di Vincenzo Italiano nelle ultime stagioni, l’esperienza di Bonaventura potrebbe fare al caso alle caratteristiche del centrocampo di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Si fa largo la suggestione Reus. Proposto Kotarski per la porta (14 giugno 2024)

Classe 1989, a 35 anni l’Inter rappresenterebbe sicuramente un coronamento di una lunga carriera per Bonaventura che, prima di arrivare a Firenze, ha vestito però a lungo anche la maglia del Milan. Al momento c’è stato solo un abboccamento, sicuramente Inzaghi non disdegnerebbe, in vista di una stagione lunghissima, una soluzione d’esperienza per l’Inter come quella rappresentata da Bonaventura ma verranno prima battute altre piste di calciomercato anche se l’input è sempre quello di contenere i costi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dybala no, Gudmundsson sì: Okoye sorpresa per la porta (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MARTINEZ VUOLE INZAGHI

Una questione aperta ormai dalla fine del campionato è quella della successione di Emil Audero e del portiere che dovrà affiancare Sommer nella prossima stagione interista. Tantissime alternative di calciomercato sono state passate in rassegna ma l’Inter si è portata avanti nell’accordo con Josep Martinez, protagonista della rinascita del Genoa prima con la promozione dalla Serie B e poi con la comoda salvezza conquistata dai Grifoni nell’ultima stagione. E Martinez ha rotto gli indugi, comunicando ai rossoblu la decisione di voler raggiungere Inzaghi all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ I nerazzurri irrompono su Chiesa! Bento strizza l'occhio (12 giugno 2024)

Martinez è sicuramente una soluzione che consentirebbe a Inzaghi di fare affidamento su due titolari nel corso della stagione. C’è l’accordo per l’ingaggio del numero uno sbucato tra le alternative che potevano essere Bento, Okoye, Jorgensen, Lunin e Mandas tra gli altri, ma c’è da convincere il club genovese e soprattutto offrire una contropartita che possa essere valida, sempre perché l’Inter non vuole spingere troppo sui cartellini. Secondo Fabrizio Romano l’offerta dell’Inter al Genoa sarebbe quella di 10 milioni di euro più un giovane tra Satriano, Oristanio, Zanotti e Francesco Pio Esposito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA