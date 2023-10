DIRETTA ITALIA MALTA/ Video streaming tv: una storia a senso unico (Euro 2024, 14 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA MALTA: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Malta, non è certamente una sorpresa osservare che i nove precedenti di questa partita ci parlano di altrettante vittorie per gli Azzurri, che hanno segnato 23 gol e ne hanno invece incassati appena due da Malta, che come unica parziale soddisfazione può considerare il fatto che le due goleada siano ormai abbastanza datate, cioè un 5-0 sabato 24 gennaio 1987 e un 6-1 mercoledì 24 marzo 1993.

Probabili formazioni Italia Malta/ Quote: attacco nel segno del Sassuolo (qualificazioni Europei 2024)

Da allora ci sono state altre cinque partite, l’Italia le ha vinte tutte, ma con un massimo di due gol di scarto: doppio 2-0 fra il 2012 e il 2013, nel girone di qualificazione per i Mondiali 2014 in Brasile; addirittura solo un doppio 1-0 nel biennio successivo, quando Italia e Malta si ritrovarono anche nel girone di qualificazione per gli Europei 2016 in Francia; infine, lo 0-2 esterno di domenica 26 marzo scorso, con i gol di Mateo Retegui e Matteo Pessina nei primi 27 minuti di gioco nella seconda uscita del girone delle qualificazione per gli Europei 2024. Malta quindi si fa onore, anche se l’ultimo gol segnato è ancora quello del 6-1 di 30 anni fa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Serbia Italia U19 (risultato finale 1-3): bel tris per gli Azzurrini! (oggi sabato 14 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA MALTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Malta sarà garantita naturalmente in chiaro per tutti su Rai 1, come per ogni partita della nostra Nazionale maggiore di calcio. Di conseguenza, possiamo anche ricordare che la diretta streaming video di Italia Malta sarà garantita da Rai Play tramite il sito Internet o la relativa applicazione.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA-MALTA

UNA STORIA A SENSO UNICO

Italia Malta, in diretta sabato 14 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la settima giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. L’importanza di questa partita è cruciale per l’Italia, che si presenta con un solo obiettivo: vincere. La vittoria fondamentale per 2-1 ottenuta il 12 settembre contro l’Ucraina ha riequilibrato la situazione dopo il deludente pareggio per 1-1 contro la Macedonia a Skopje. Gli uomini di Luciano Spalletti, grazie alla doppietta di Frattesi nel primo tempo, hanno riportato l’Italia al secondo posto in classifica con 7 punti, gli stessi degli ucraini e dei macedoni, ma con una partita in meno rispetto a questi ultimi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ L'Ucraina vince! Diretta gol live score (14 ottobre)

Dall’altra parte, Malta non ha grandi ambizioni in queste ultime partite di qualificazione, ma il loro obiettivo primario è quello di mostrare una buona prestazione e limitare i danni. Le cinque sconfitte consecutive subite dalla squadra di Michele Marcolini fino a questo momento non lasciano spazio a ulteriori commenti, soprattutto dopo il recente 2-0 casalingo subito contro la Macedonia del Nord. L’Italia torna a ospitare Malta dopo la vittoria per 1-0 del 3 settembre 2015 a Firenze, nel match di qualificazione agli Europei del 2016.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA

Le probabili formazioni della diretta Italia Malta, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per l’Italia, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Risponderà Malta allenata da Michele Marcolini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bonello; Borg, Pepe, Muscat; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Teuma, Camenzuli; Nwoko, Jones.

ITALIA MALTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Malta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.02, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 16.00, mentre l’eventuale successo di Malta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 50.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA