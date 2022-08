Vranckx al Milan/ Calciomercato, accordo con Wolfsburg per prestito: riscatto a 12mln

Aster Vranckx è ad un passo dall’essere ufficialmente un calciatore del Milan. Il club rossonero, come riportato da SkySport, ha infatti trovato l’accordo con il Wolfsburg, che detiene il suo cartellino, per un trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il belga, che è atterrato in Italia pochi istanti fa, sosterrà le visite mediche nella giornata di domani e successivamente, salvo sorprese dell’ultimo momento, apporrà la firma sul nuovo contratto.

Il classe 2002 in questa sessione di mercato estiva aveva ricevuto diverse proposte, ma il club di via Aldo Rossi è sempre stata in cima alla sua lista delle preferenze. È per questo motivo che, dopo una contrattazione di diverse settimane sulle cifre dell’affare, è arrivata la fumata bianca. Il giovane talento a breve potrà accasarsi alla corte del tecnico Stefano Pioli, che non vede l’ora di sperimentare da vicino le sue qualità.

Vranckx al Milan, il club rossonero prepara le ultime mosse di calciomercato: Bakayoko in uscita?

Il Milan, dopo avere messo a segno il colpo Aster Vranckx, sta adesso valutando quali ultime mosse di calciomercato attuare per definire la rosa per il campionato di Serie A e per la Champions League. Per quanto riguarda le uscite, come riportato da SkySport, pare che Tiémoué Bakayoko non vestirà i colori rossoneri nelle prossime settimane. Il giocatore francese, che è in prestito dal Chelsea, non rientra nei piani del tecnico Stefano Pioli e potrebbe presto risolvere il suo contratto con la società. Alcuni rumors di mercato lo hanno avvicinato al Monza.

Per quanto concerne la difesa, invece, nelle scorse ore si è parlato della possibilità di trovare nelle ultime ore di mercato un sostituto ad Alessandro Florenzi, che si è infortunato nella partita di ieri contro il Sassuolo. La sensazione però è che il club rossonero voglia colmare l’assenza con un calciatore già presente nell’organico.











