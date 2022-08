CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Visite mediche per Barak, ora Bajrami e Kumbulla

Calciomercato Fiorentina news, Kumbulla e Bajrami per giocare in Europa

La qualificazione ottenuta ieri sera ai gironi della Conference League sta spingendo i dirigenti della Fiorentina a combinare ancora qualcosa in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. In difesa infatti i viola vorrebbero provare a tentare l’assalto a Marash Kumbulla della Roma sebbene il centrale venga tenuto in grande considerazione dal tecnico José Mourinho che vorrebbe puntare su di lui anche nell’annata calticistica appena cominciata.

AVVERSARIE FIORENTINA GIRONE CONFERENCE LEAGUE/ Basaksehir, Hearts e RFS per Italiano

A centrocampo invece il nome caldo rimane quello di Nedim Bajrami: accostato ai gigliati da ormai diverse settimane, i viola hanno poi virato forte su Barak del Verona ma a mister Italiano non dispiacerebbe poter scegliere anche sull’apporto di Bajrami dell’Empoli, club che continua a seguire con grande interesse pure Zurkowski. Quest’ultimo lascerebbe dunque Firenze per gli azzurri in uno scambio che soddisferebbe tutte le parti in causa coinvolte.

Diretta/ Twente Fiorentina (risultato 0-0): caos sul finale!

Calciomercato Fiorentina news, visite mediche per Antonin Barak

Nel frattempo la Fiorentina ha chiuso con l’Hellas Verona per l’acquisto di Antonin Barak in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Lo slovacco arriva a Firenze tramite la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro più bonus con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo per 10 milioni di euro nel momento in cui Barak dovesse disputare la metà o più delle partite che la Fiorentina potrebbe ancora disputare nella stagione appena cominciata. Tramite i social i viola hanno alluso a Barak postando un’immagine di Goku in versione Super Saiyan imitando quanto successo con Jovic, Gollini e Dodò.

Probabili formazioni Twente Fiorentina/ Quote, un grande duello in mediana

© RIPRODUZIONE RISERVATA