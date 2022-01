CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Visite mediche per Arthur Cabral, Tottenham su Amrabat

CALCIOMERCATO FIORENTINA: CABRAL AL POSTO DI VLAHOVIC

La Fiorentina è senza dubbio la squadra che si è mossa di più in questa finestra di calciomercato invernale con importanti movimenti sia in entrata che in uscita. Presi ad inizio mese Ikoné e Piatek, i viola hanno raggiunto l’intesa con la Juventus per la cessione di Dusan Vlahovic, che oggi compie ventidue anni ed è a Torino per le visite mediche e la firma del nuovo contratto. Al fine di tutelarsi in attacco dopo la partenza del serbo, i toscani nelle scorse ore hanno completato l’acquisto di Arthur Cabral.

Centravanti brasiliano, Cabral è arrivato ieri sera a Firenze dove ha salutato i presenti dichiarando: “Ciao a tutti. Sono molto contento di essere qui, è andato tutto bene.” Al Basilea, da cui è stato prelevato, verranno versati 16 milioni di euro bonus compresi e nella giornata odierna dovrebbe a sua volta effettuare le visite mediche di rito prima dell’annuncio ufficiale del suo tesseramento previsto in serata.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI VIOLA TOSCANI

I dirigenti della Fiorentina stanno valutando le ultime mosse da attuare in questo finale di calciomercato. Nell’elenco dei possibili giocatori in partenza dalla Toscana resta il nome di Sofyan Amrabat, da qualche giorno accostato con una certa insistenza al Tottenham che se lo vorrebbe aggiudicare. I londinesi, allenati da Antonio Conte, tramite il direttore generale Fabio Paratici starebbero limando i dettagli dell’operazione che dovrebbe essere, secondo Sky Sport, quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro, permettendo così alla Fiorentina di saldare il conto per Cabral.

