Vlahovic alla Juventus/ Calciomercato: compleanno a Torino, addio alla Fiorentina

CALCIOMERCATO NEWS: LA GIORNATA DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS

Manca solamente l’ufficialità dell’approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus in queste ore di calciomercato invernale. L’attaccante serbo sta lasciando la Fiorentina avendo deciso di sposare solamente la causa dei bianconeri, non prendendo quindi nemmeno in considerazioni le eventuali piste estere che lo avrebbero potuto portare a vestire ad esempio la maglia dell’Arsenal o del Tottenham in Premier League.

Ventidue anni oggi, il centravanti indosserà di nuovo i colori bianconeri dopo essere cresciuto nel Partizan di Belgrado. La formula del trasferimento alla Vecchia Signora è quella del passaggio a titolo definitivo per 70 milioni di euro più 5 di bonus fino al 2026 con opzione per il 2027. Questa mattina il calciatore è arrivato alla Continassa per effettuare le visite mediche di rito e mettere la firma sul nuovo contratto.

CALCIOMERCATO NEWS: VLAHOVIC ALLA JUVENTUS, CI SIAMO

L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus si è dunque concretizzato sostanzialmente nel giro di pochi giorni in questa finestra di calciomercato. Dopo aver ribadito più volte di pretendere chiarezza, la Fiorentina ha deciso di lasciar partire la punta incassando la somma richiesta per convincersi a cederlo. Alla Continassa questa mattina Vlahovic ha cominciato a svolgere le visite mediche ed ha salutato i fifosi presenti scattando foto e firmando autografi. Inizia dunque l’avventura di Vlahovic alla Juventus.

