CALCIOMERCATO INTER/ Al lavoro per chiudere Bellerin e Nandez, occhio ai giovani

In casa Inter è ormai ben evidente da un paio di settimane che gli obiettivi principali per questa finestra di calciomercato sono Nahitan Nandez del Cagliari ed Hector Bellerin dell’Arsenal. Come spiegato anche da Il Messaggero, il centrocampista uruguaiano ha espresso il suo desiderio di trasferirsi in nerazzurro ed i rossoblu dovrebbero convincersi a lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto senza dimenticare che i sardi stanno mantenendo dei buoni rapporti anche in virtù del prossimo ritorno di Radja Nainggolan, che non dovrebbe appunto restare a Milano fino alla scadenza del contratto fra un anno. Un altro calciatore che vuole vestire la maglia dell’Inter è lo spagnolo Bellerin, per il quale anche l’Arsenal avrebbe dato il via libera al prestito con diritto di riscatto. I Gunners vorrebbero però monetizzare il più possibile da questa partenza aggiungendo dei bonus oppure ottenendo la garanzia dell’obbligo di riscatto.

CALCIOMERCATO INTER, OCCHIO AI GIOVANI

L’Inter, come sempre, si sta dimostrando una delle società più attente ai giovani talenti anche in questa sessione di calciomercato estivo. Stando alle rivelazioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, i nerazzurri starebbero infatti seguendo con grande interesse Samuele Vignato, giovane attaccante classe 2004 di proprietà del Chievo Verona. La concorrenza però non manca ed oltre all’offerta del Monza da 2.8 milioni di euro bisogna fare i conti pure con l’interesse espresso nei suoi confronti pure dalla Juventus. Aumentano intanto le chances di permanenza all’Inter di Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano, sempre secondo Sky, dovrebbe rimanere in nerazzurro come alternativa per mister Inzaghi respingendo quindi la corte del Cagliari, con cui si trattano altri calciatori come Nahitan Nandez e Radja Nainggolan.

