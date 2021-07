Diretta Inter Pergolettese/ Streaming video tv: amichevole alla Pinetina per Inzaghi

DIRETTA INTER PERGOLETTESE: INZAGHI IN AMICHEVOLE

Inter Pergolettese si gioca in diretta da Appiano Gentile, alle ore 18:00 di domenica 25 luglio: finalmente dovremmo vedere la squadra nerazzurra in amichevole. Estate strana quella per Simone Inzaghi, che avrebbe dovuto partire per una competizione in Florida ma ha cancellato il viaggio, e non ha giocato nemmeno contro la Pro Vercelli (a dire il vero le due squadre hanno condiviso il campo organizzando una sorta di partitella, ma solo al termine di un allenamento congiunto), dunque al momento sappiamo ancora poco di come i campioni d’Italia sono ripartiti.

Una buona occasione arriverà eventualmente oggi, in un’amichevole contro la Pergolettese: i cremaschi giocano in Serie C, l’anno scorso hanno ottenuto la seconda salvezza consecutiva e questa decisamente meno complessa rispetto a quella del 2020, anzi addirittura ad un certo punto si era pensato che i gialloblu potessero raggiungere i playoff. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Inter Pergolettese, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sui temi principali del match, anticipando (o provandoci) le probabili formazioni.

DIRETTA INTER PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sono attualmente indicazioni circa una diretta tv di Inter Pergolettese: la partita amichevole di Appiano Gentile non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, e non avremo nemmeno una diretta streaming video per seguirla. Per tutte le informazioni utili consigliamo allora, come sempre, di dare uno sguardo alle pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, la consultazione sarà libera e in particolar modo potrete avere accesso agli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PERGOLETTESE

Come potrebbero essere le probabili formazioni di Inter Pergolettese? Almeno dal lato nerazzurro proviamo a capire le scelte di Simone Inzaghi: il tecnico potrebbe puntare su una squadra vicina a quella titolare, con Handanovic a occuparsi della porta e davanti a lui la consueta difesa a tre che può essere formata da Danilo D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov. In mezzo al campo la regia dovrebbe essere affidata a Gagliardini, che potrebbe anche giocare mezzala con Sensi sull’altro versante; Calhanoglu avrebbe un ruolo che Inzaghi destinava a Luis Alberto nella sua Lazio, dunque un interno di centrocampo ma con la facoltà di muoversi tra le linee e provare a essere il guastatore, condividendo con lo spagnolo la capacità di effettuare l’ultimo passaggio. In attacco, come sempre aspettando i nazionali, si andrà su una coppia giovane: Pinamonti in questo momento rappresenta la certezza, al suo fianco sono tutti potenzialmente titolari (in questa amichevole) da Eddie Salcedo a Colidio passando per Mulattieri, vedremo dunque cosa deciderà l’allenatore per oggi pomeriggio.

