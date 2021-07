CALCIOMERCATO INTER/ Satriano partirà in prestito, Lautaro è felice ma…

CALCIOMERCATO INTER, SATRIANO VIA IN PRESTITO

L’Inter è da sempre una delle società più attente ai giovani di prospettiva ed in questa sessione di calciomercato ci potrebbero essere dei movimenti anche in questo senso. Un giovane che sta facendo particolarmente bene con i nerazzurri del nuovo tecnico Simone Inzaghi nella prima parte di questo precampionato è Martin Satriano, punta centrale classe 2001 che si è messo in luce anche ieri nella sfida amichevole vinta sulla Pergolettese mettendo a segno due degli otto gol siglati dall’Inter. Il contrato di Satriano scadrà nel giugno del 2024 e, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il suo futuro sarà con questi colori ma non nell’immediato. Se infatti il calciatore verrà trattenuto fino ad agosto inoltrato per alternarlo agli elementi più quotati che devono ancora tornare dalle vacanze estive, come Romelu Lukaku, arrivato in queste ore a Milano e Lautaro Martinez, ancora nella sua Argentina, dall’altra l’idea è quella di mandarlo a giocare altrove così da maturare e farsi le ossa senza pressioni eccessive il prossimo anno. All’estero Satriano viene seguito da Bruges, Anderlecht e Saint Etienne mentre in Italia piace a Cremonese e Crotone.

CALCIOMERCATO INTER, LAUTARO E’ FELICE

L’Inter ha effettuato un sacrificio importante cedendo Hakimi al PSG all’inizio di questo calciomercato estivo ma l’offerta da 70 milioni di euro è stata davvero irrinunciabile per Marotta ed Ausilio. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, un altro che potrebbe lasciare Milano in caso di offerte davvero importanti è Lautaro Martinez, sulle cui tracce ci sarebbe pure l’Atletico Madrid Campione di Spagna. Come riporta calciomercato.com, proprio Lautaro ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo momento nella conferenza stampa tenutasi nella sede del Liniers celebrando il successo in Copa America: “Sono in un momento molto importante della mia carriera. Quest’anno ho vissuto momenti incredibili, sensazioni che non avevo mai provato. Con mia moglie e mia figlia sto vivendo sensazioni uniche. Una cosa che sognavo da bambino. Sono molto felice e soddisfatto della carriera che sto facendo, voglio continuare così imparando dai miei compagni di squadra e da ogni allenatore che avrò. Sono una parte importante di me.” Sulla vittoria contro il Brasile ha spiegato: “Rimarremo nella storia perché abbiamo raggiunto il successo in un modo incredibile, contro il Brasile padrone di casa. La Coppa si sarebbe dovuta giocare in Argentina, invece ci hanno portato in Brasile.”

