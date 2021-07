CALCIOMERCATO INTER/ Anche Perisic può essere sacrificato, il motivo

CALCIOMERCATO INTER, PERISIC POTREBBE PARTIRE

L’Inter ha deciso di sacrificare Achraf Hakimi accettando l’offerta irrinunciabile del Paris Saint-Germain all’inizio di questa finestra di calciomercato ma le ultime indiscrezioni rivelano che anche altri giocatori che sono stati protagonisti del successo dello scorso anno potrebbero lasciare Milano. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com infatti, in questo elenco ci sarebbe pure il nome di Ivan Perisic, il cui contratto con i nerazzurri scadrà nel giugno del 2022, ovvero tra un anno. L’Inter ha intenzione di abbassare il tetto ingaggi del 15% e per riuscirci sarebbe disposta a sacrificare pure il croato vice Campione del Mondo così da risparmiare sui 4,5 milioni di euro attualmente percepiti dallo stesso. Per il momento non sono ancora arrivate offerte per Perisic, seguito nel recente passato dal Bayern Monaco dove si ipotizzava che potesse tornare, ma non si può nemmeno escludere la possibilità che possa partire a parametro zero fra un anno.

CALCIOMERCATO INTER, NANDEZ PROMOSSO

In casa Inter la dirigenza è al lavoro su più fronti in questa sessione di calciomercato estivo al fine di consegnare una rosa altamente competitiva per la prossima stagione al nuovo allenatore Simone Inzaghi. Stando ai rumors più recenti i nerazzurri sarebbero vicini all’acquisto di Nahitan Nandez dal Cagliari, giocatore per cui ha speso delle parole più che positive il procuratore Andrea D’Amico. Intervistato da Sky Sport, l’agente ha parlato della conquista del campionato dello scorso anno spiegando: “Lo scudetto dell’Inter è lo scudetto di Conte. Chiunque può evidenziare questo aspetto. Un’Inter fuori da Champions, Europa League e Coppa Italia, con i problemi societari ed economici, che riesce a riaggregare il gruppo e trovare le motivazioni e risultare vincente di fronte a una Juve comunque performante… Il miracolo l’ha fatto Conte. Scelgo Nandez. È un giocatore più offensivo. Sono convinto che possa essere lui la figura giusta.”



