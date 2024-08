CALCIOMERCATO INTER: SI SPINGE PER CHIESA

Il calciomercato Inter continua con un sogno: Federico Chiesa. L’esterno bianconero è finito ai margini del progetto della Juventus ed è in cerca di una nuova sistemazione che possa garantirgli ciò che cerca, a undici mesi dalla scadenza del contratto. I nerazzurri sono particolarmente interessati all’ex Fiorentina ma dovranno prima liberare uno slot in attacco se vorranno affondare il colpo definitivo. Da Torino, ciò che filtra è che la cessione all’Inter non sia un problema, almeno dal punto di vista ideologico: anzi, Giuntoli sarebbe ben felice di mettere in piedi uno scambio che porterebbe all’ombra della Mole Davide Frattesi, magari aggiungendo un conguaglio economico.

CALCIOMERCATO INTER: ARNAUTOVIC VIA?

L’operazione sembra però difficile, come spiega Tuttosport: Chiesa rappresenta infatti un problema per la Juventus avendo un ingaggio lordo da 10 milioni, mentre Frattesi per l’Inter è una risorsa che il club non vuole perdere, anche perché lo vedono come l’erede di Mkhitaryan. Dunque, l’affare potrebbe anche andare in porto ma certamente servirebbe ben altro rispetto a un semplice conguaglio. Prima di puntare dritto su Chiesa, però, il club nerazzurro dovrà trovare una soluzione al caso Arnautovic, al quale non è stato comunicato di non far parte del progetto né da parte di Inzaghi né da parte della dirigenza. L’attaccante, però, è finito ai margini delle gerarchie dopo l’arrivo di Taremi, dunque o accetterà il ruolo di quarta punta o andrà via.

