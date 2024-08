CALCIOMERCATO INTER NEWS: OPERAZIONE WAN-BISSAKA!

Il calciomercato dell’Inter sta valutando un acquisto di alto profilo dal Manchester United, puntando su Aaron Wan-Bissaka per rafforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Un nome già accostato ai nerazzurri e, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il club nerazzurro potrebbe siglare un pre-contratto con il giocatore durante il mercato invernale, con l’obiettivo di acquisirlo a parametro zero alla fine della stagione. Opzione che comprensibilmente i Red Devils stanno cercando di contrastare.

L’operazione dipende dal mancato successo del West Ham nell’assicurarsi il difensore. Il club londinese è disposto a offrire i 18 milioni di sterline richiesti dallo United, ma non ha le risorse economiche per soddisfare le richieste salariali del giocatore, che esige un aumento. Se l’accordo con gli Hammers non dovesse concretizzarsi, l’Inter potrebbe avanzare con decisione per assicurarsi Wan-Bissaka già nel prossimo gennaio a meno che lo United non cerchi una soluzione già per questa estate, difficile visto che le richieste sullo stipendio del giocatore non si abbasserebbero.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CORREA ALLA LAZIO SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

Il calciomercato Inter deve sbloccare un’importante cessione: il futuro di Joaquin Correa è al momento incerto e complesso. L’attaccante argentino, rientrato all’Inter dopo un periodo di prestito al Marsiglia senza particolari successi, non rientra nei piani di Simone Inzaghi e della società nerazzurra. La Lazio ha recentemente mostrato interesse per Correa, ma solo a determinate condizioni. I buoni rapporti tra il club biancazzurro e l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, hanno alimentato la possibilità di un ritorno del Tucu a Roma, magari come alternativa a Zaccagni.

Tuttavia, la Lazio ha chiarito che l’operazione di calciomercato sarà presa in considerazione solo se Correa riuscirà a liberarsi dal contratto con l’Inter. Nel frattempo, anche altre squadre come l’Estudiantes, l’AEK Atene, il Siviglia, il River Plate, oltre a club turchi e sauditi, hanno manifestato interesse, ma senza avanzare proposte concrete. Attualmente, il costo complessivo dell’operazione Correa è troppo elevato per le squadre interessate. Tuttavia, l’Inter potrebbe considerare una risoluzione anticipata del contratto per evitare una minusvalenza e risparmiare sull’ingaggio del giocatore, che pesa circa 15 milioni di euro a bilancio per la stagione 2024/25, inclusi gli 8,5 milioni di ammortamento e i 3,5 milioni di stipendio netto.