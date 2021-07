Calciomercato Inter/ Bellerin, accordo fatto! Il Liverpool ci prova per Barella

CALCIOMERCATO INTER: BELLERIN SI AVVICINA

Per il calciomercato Inter è sicuramente Hector Bellerin il nome in primo piano, perché c’è l’accordo almeno tra la società nerazzurra e l’esterno spagnolo, anche se manca ancora il sì dell’Arsenal prima di poter dire davvero fatto l’affare che porterebbe all’Inter il giocatore, tassello fondamentale per le fasce nerazzurre dopo l’addio di Achraf Hakimi. Ne parlano oggi sia il Corriere dello Sport sia la Gazzetta dello Sport, dunque i nerazzurri avrebbero convinto Hector Bellerin a trasferirsi in Italia con un accordo quinquennale, con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione. Una offerta dunque molto accattivante, che ha trovato logicamente l’assenso di Bellerin, pronto a trasferirsi all’Inter. Ora manca soltanto il sì da parte dell’Arsenal, perché i nerazzurri non vogliono andare oltre al prestito col diritto di riscatto, formula che convince poco i Gunners. L’affare Bellerin all’Inter sembra comunque in dirittura d’arrivo e tiene banco per il calciomercato: La Gazzetta dello Sport si lascia andare pure a un gioco di parole: “BellerInter”, naturalmente a patto di convincere l’Arsenal.

CALCIOMERCATO INTER: IL LIVERPOOL CI PROVA PER BARELLA

Se il calciomercato Inter in entrata si basa sul nome di Hector Bellerin, bisogna anche sottolineare le proposte che arrivano dall’Inghilterra per Nicolò Barella, anche se il centrocampista sardo è ritenuto incedibile dalla società e potrebbe diventare capitano dell’Inter dopo Samir Handanovic. Le qualità di Nicolò Barella tuttavia hanno stregato la Premier League e la vittoria dell’Italia agli Europei 2020 ha messo in mostra ancora di più tutti i talenti nostrani, compreso naturalmente lo stesso Nicolò Barella, per il quale l’edizione odierna de La Repubblica parla dell’interesse da parte dei club inglesi, in particolar modo quello dei Reds del Liverpool guidati da Jurgen Klopp. La società inglese, sempre secondo quanto riferisce Repubblica, sarebbe pronto a presentare un’offerta da 70 milioni di euro e anche il Manchester United ci pensa seriamente. Come già accennato, Nicolò Barella è tra gli incedibili dell’Inter e lo stesso giocatore ha sempre espresso la volontà di restare a lungo in nerazzurro, ma un’asta a cifre altissime potrebbe far scattare l’allarme…

