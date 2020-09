Calciomercato Inter/ Brozovic si sfila dalla piazza: Skriniar-Godin esuberi di lusso

E’ nome caldo per il calciomercato dell’Inter: parliamo di Marcelo Brozovic, che negli ultimi giorni pareva pronto a lasciare la Pinetina e lo spogliatoio di Antonio Conte per accasarsi in qualche altro club. Il croato, stando alle ultime voci di calciomercato infatti pareva ben lontano dal capoluogo milanese, specie dopo le ultime bravate occorse: messo nella lista degli esuberi e bersagliato da critiche feroci da parte dei tifosi, al numero 77 non restava che raccogliere le offerte e fare le valigie. Questo almeno fino a poco fa, quando tramite i social, lo stesso Marcelo Brozovic ha smentito le voci che lo vogliono prossimo a lasciare l’Inter e ha confermato amore e attaccamento alla maglia nerazzurra. Non senza un filo di polemica anche contro i tifosi, che negli ultimi giorni lo hanno preso di mira, a cui comunque non ha voluto replicare. Con un post composto da diverse foto che lo ritraggono con la maglia dell’Inter, Brozovic ha scritto a cuore aperto al popolo nerazzurro, ribadendo il suo grande amore, e confermando che è sua ferma volontà di rimanere a Milano: “Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter”.

CALCIOMERCATO INTER: GLI ESUBERI DI LUSSO

Per un esubero che non vuole lasciare il capoluogo, ecco che per il calciomercato dell’Inter se ne contano altri di giocatori “di troppo” che rimangono ancora in partenza dalla Pinetina, almeno secondo le ultime voci di calciomercato. A conti fatti al momento sono due i giocatori ancora dati per partenti, ovvero Milan Skirniar e Diego Godin: due big dello schieramento di Conte, che hanno vissuto una stagione molto complicata, e che potrebbero venir costretti a lasciare Milano anche a stretto giro. Dopo tutto lo slovacco non ha dato grandi certezze nello schieramento a tre della difesa di Conte, mentre l‘uruguaiano è stato solo nel finale che ha saputo fornire prestazioni all’altezza delle aspettative. Ma chiaramente non saranno i soli su cui la dirigenza nerazzurra spera di far cassa: Nainggolan, Vecino e Joao Mario sono altri tre nomi su cui la dirigenza deve presto mettere mano, per trovare quel tesoretto fondamentale, da reinvestire nel calciomercato delle prossime settimane.



