CALCIOMERCATO INTER/ Idea Pjanic: è sfida con Paratici!

CALCIOMERCATO INTER, ERIKSEN PIÙ LONTANO!

L’arrivo di Hakan Calhanoglu potrebbe non aver esaurito da parte dell’Inter la ricerca di centrocampisti di costruzione. Il grave incidente incorso a Christian Eriksen durante gli Europei rende per motivi medici impossibile la permanenza in nerazzurro: il danese fra 10 giorni tornerà a Milano per sottoporsi a nuovi accertamenti ma si sta valutando in maniera sempre più concreta una cessione all’estero: Inghilterra, Olanda e Danimarca, sono nazioni in cui i parametri per concedere l’idoneità sportiva non sono stringenti come in Italia, dove sarebbe impossibile per Erkisen giocare col defibrillatore interno che gli è stato impiantato.

Dunque potrebbe arrivare un altro playmaker, con caratteristiche magari meno offensive di Calhanoglu, per rinfoltire il centrocampo a 5 disegnato l’anno prossimo dal nuovo tecnico Simone Inzaghi, e l’identikit risponderebbe a un nome a sorpresa (ma non troppo) come quello del bosniaco, ex Juventus e Roma e attualmente al Barcellona, Miralem Pjanic.

CALCIOMERCATO INTER, PJANIC VIA DA BARCELLONA

Il quotidiano catalano “El Mundo Deportivo” è stato chiaro indicando Pjanic tra i partenti: il ritiro del Barcellona comincerà il 12 luglio e il tecnico olandese Koeman, confermato nonostante la brutta scorsa stagione, darà priorità ai giocatori che rientrano nel suo progetto, senza insistere su cha deluso ed è sembrato essere un corpo estraneo in blaugrana. Pjanic è uno di essi e cedendolo il Barca si garantirebbe anche un cospicuo risparmio sull’ingaggio. Allegri ha valutato la possibilità di riportarlo in bianconero ma negli ultimi giorni su Pjanic si sarebbe mossa pesantemente l’Inter. Il bosniaco ha sempre fatto ottime cose nel nostro campionato e il rientro in Serie A potrebbe regalargli quegli stimoli che sono sembrati perduti in Catalogna. Per Pjanic si potrebbe arrivare a un conguaglio molto contenuto a favore del Barcellona a i nerazzurri ci stanno pensando, affiancando a Barella due autentici costruttori di gioco come Pjanic e Calhanoglu per rilanciare la nuova Inter di Simone Inzaghi.

