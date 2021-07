Calciomercato Inter/ Il ballo degli esterni, da Dumfries a Emerson Palmieri

CALCIOMERCATO INTER: IL “BALLO” DEGLI ESTERNI

In primo piano per il calciomercato Inter ci sono sempre gli esterni, che sono la priorità della società nerazzurra in questo momento, dopo la dolorosa ma necessaria cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. Proviamo allora a fare il punto della situazione in questo settore che sarà molto importante anche con Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Inter che è stato presentato giusto ieri a San Siro. La buona notizia è che, dopo l’addio di Hakimi, non dovrebbero più esserci cessioni importanti e la priorità, per parola dello stesso Simone Inzaghi, è potenziare il settore degli esterni. Il numero di Tuttosport in edicola oggi fa il punto della situazione: i nomi che circolano sono a dire il vero sempre gli stessi, che già da diverso tempo sono quelli maggiormente “nel mirino” del direttore sportivo Piero Ausilio: l’olandese Denzel Dumfries del PSV, lo spagnolo Hector Bellerin dell’Arsenal e Davide Zappacosta del Chelsea per quel che riguarda la fascia destra, quella che ha maggiormente bisogno perché era il settore ricoperto da Hakimi. Per la fascia mancina si guarda sempre in Premier League: con il Chelsea infatti l’Inter potrebbe parlare, oltre che di Zappacosta, anche di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, occhio anche all’olandese Patrick Van Aanholt, attualmente svincolato.

CALCIOMERCATO INTER: SEBASTIANO ESPOSITO AL BASILEA

Sempre per quanto riguarda il calciomercato Inter, va segnalato un significativo movimento in uscita che riguarda un giovane talento nerazzurro, cioè l’attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito, che è pronto a lasciare l’Italia per vivere una esperienza in una squadra di prima fascia, che disputa anche le Coppe europee. L’attaccante di proprietà dell’Inter, reduce da una stagione in Serie B divisa tra Spal e Venezia, conquistando con i lagunari la promozione in Serie A, giocherà infatti nella prossima stagione con la maglia del Basilea. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Sebastiano Esposito andrà “a farsi le ossa” nel club svizzero, in prestito perché l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il cartellino del giovane attaccante. Nelle scorse settimane il presidente del Basilea era stato avvistato nella sede nerazzurra, adesso dunque si capisce il perché: Sebastiano Esposito giocherà in prestito nel Basilea, secondo nell’ultima Super League elvetica e qualificato in Europa League.

