Diretta presentazione Inzaghi/ Streaming video tv, conferenza stampa allenatore Inter

Si accenderà oggi mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 13.00 la diretta della presentazione di Simone Inzaghi all’Inter in qualità di nuovo allenatore della squadra del Biscione. Nelle sale conferenze del stadio di San Siro durante una conferenza stampa, dove pure presenzierà Giuseppe Marotta (che presenterà la nuova stagione del club Campione d’italia 2021) Inzaghi dunque si presenterà alla stampa e ai tifosi come prossimo allenatore nerazzurro, spiegando certo ambizioni e progetti per la prossima stagione calcistica, tra campionato e coppe e magari regalano qualche indiscrezione anche sulle prossime mosse di calciomercato che la società milanese intende compiere a breve. Dopo l’annuncio ufficiale occorso a sorpresa lo scorso 3 giugno, siamo dunque davvero impazienti di ascoltare le prime parole di Simone Inzaghi: inizia dunque una nuova era in casa Inter.

PRESENTAZIONE INZAGHI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo a tutti li appassionati che la diretta della presentazione di Inzaghi, nuovo allenatore dell’inter sarà visibile in diretta tv su Inter Tv, al numero 232 del telecomando della tv satellitare di Sky. La conferenza stampa sarà disponibile in diretta streaming video anche sui profili social del club nerazzurro oltre che tramite il sevizio Sky Go, disponibile solo per gli abbonati. Segnaliamo inoltre che le principali tv sportive, Sky News 24 ad esempio, sicuramente saranno in diretta da San Siro per cogliere i momenti fondamentali della conferenza con Inzaghi e Marotta.

DIRETTA PRESENTAZIONE INZAGHI: AL VIA LA STAGIONE 2021-22 DELL’INTER CON SIMONE

Siam dunque impazienti di dare il via alla diretta della presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter, ricordato che pure nella conferenza stampa, l’ad Marotta coglierà l’occasione di presentare la nuova stagione del club nerazzurro per il 2021-22. Ricordiamo però ora i passi che hanno portato il tecnico vicentino fino a milano: la memoria è ben fresca. Era solo negli ultimi giorni di maggio che Antonio Conte a sorpresa, aveva annunciato lo scioglimento del contratto con l’Inter, dopo aver ottenuto lo scudetto 2020-21: il club era andato dunque a caccia di nuovo nomi e certo quello di Simone Inzaghi rimaneva tra i primi in lista. Pure il tecnico era prossimo a firmare un rinnovo di contratto con la Lazio: nelle ore che precedeva la firma (vi era stato un accordo verbale con la dirigenza) il colpo di scena con l’annuncio che sarebbe stato proprio Inzaghi il prossimo allenatore dell’Inter. Il 3 giugno fu annuncio ufficiale firma del contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, e prima visita del tecnico ad Appiano Gentile con Marotta e Ausilio e in serata pure l’incontro con il presidente Steven Zhang. E ora con diversi giorni di attesa la presentazione ufficiale: diamo il via all’era Inzaghi in casa Inter.

