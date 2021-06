CALCIOMERCATO INTER/ Inzaghi punta l’esterno dell’Arsenal: Bellerin nel mirino!

CALCIOMERCATO INTER, È ANCHE TEMPO DI RINNOVI!

L’Inter continua a lavorare su più fronti sul calciomercato: Simone Inzaghi ha visto puntellati alcuni rinnovi con D’Ambrosio, Ranocchia e ora Kolarov che hanno prolungato il loro rapporto in nerazzurro. Ma ora devono arrivare anche i rinforzi e sull’esterno di destra restano puntati i fari, visto che la partenza di Hakimi in direzione Paris Saint Germain resta imminente. Si parlava di una formalizzazione dell’affare da chiudere già nella settimana scorsa, ma comunque non è in discussione la partenza del marocchino.

I nomi che sono stati fatti per sostituirlo sono stati numerosi, dal sogno Gosens, che sembra però fuori portata, fino a Manuel Lazzari, usato sicuro per Inzaghi visti i suoi trascorsi alla Lazio, ma il club capitolino sarebbe più che mai deciso a non lasciarselo scappare, quantomeno non prima di averlo visto all’opera ad Auronzo di Cadore sotto la guida di Maurizio Sarri. E sicuramente non a buon mercato: per questo il nome nuovo, spuntato nelle ultime ore, è quello dello spagnolo Hector Bellerin dell’Arsenal.

CALCIOMERCATO INTER, LA FORMULA PER BELLERIN

L’esterno dei Gunners potrebbe essere la scelta più fattibile senza intraprendere un potenziale lungo braccio di ferro con la Lazio per Lazzari e senza lanciarsi in una trattativa eccessivamente complicata per Gosens. Sky Sport ha confermato come Bellerin possa essere il nome sul quale scommettere in casa nerazzurra: “Una volta formalizzato, il rinnovo di Kolarov si aggiungerà a quelli già ufficializzati di Ranocchia e D’Ambrosio, che dunque continueranno a far parte dell’Inter. I nerazzurri stanno intanto definendo gli ultimi aspetti della cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain e hanno individuato in Bellerin il suo sostituto“, così è stato spiegato il quadro del mercato in casa interista. Ci potrebbe essere una richiesta dell’Arsenal che accorderebbe il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, una formula che potrebbe soddisfare anche l’Inter e soprattutto il giocatore, a caccia di rilancio dopo essere finito un po’ indietro nelle gerarchie dell’Arsenal.

