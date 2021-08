Calciomercato Inter/ Lukaku al Chelsea lunedì, tre nomi per sostituirlo

CALCIOMERCATO INTER, LUKAKU VIA LUNEDI’

La sessione di calciomercato estivo ha preso una piega completamente diversa per l’Inter nel corso di questi giorni di Giochi Olimpici. Nelle ultime due settimane infatti la possibilità di vedere Romelu Lukaku lasciare i nerazzurri per trasferirsi di nuovo al Chelsea si è trasformata da voce di corridoio ad affare vero e proprio tanto che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la giornata di lunedì dovrebbe essere decisiva perchè il passaggio ufficiale del centravanti ai Blues. L’attaccante andrà quindi a Londra dove ha già giocato tra il 2011 ed il 2013 con una parentesi in prestito al West Bromwich Albion, e percepirà la bellezza di 12,5 milioni di euro all’anno di stipendio. All’Inter dovrebbero invece andare addirittura 115 milioni di euro per il prezzo del cartellino del calciatore, cifra questa che verrà subito reinvestita per trovare un sostituto da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER, IN TRE AL POSTO DEL BELGA

L’Inter andrà quindi a caccia di un sostituto per rimpiazzare Romelu Lukaku, prossimo a trasferirsi al Chelsea, entro la chiusura di questa finestra di calciomercato. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di calciomercato.com, i nomi da tenere d’occhio in orbita nerazzurra sono tre ovvero quelli di Edin Dzeko della Roma, Duvan Zapata dell’Atalanta ed Andrea Belotti del Torino. Per il colombiano di proprietà dei bergamaschi la richiesta sarebbe di 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere coperta abbastanza facilmente dall’Inter dopo l’addio di Hakimi, passato al PSG, e quello prossimo di Lukaku appunto sebbene l’Atalanta lo consideri comunque un elemento su cui puntare anche nell’immediato futuro. Più complessa la strada che porterebbe a Dzeko dato che i giallorossi dovrebbero trovarsi a loro volta un sostituto prima di decidere di lasciar partire il bosniaco. Le voci che volevano poi Belotti al Tottenham non si sono più concretizzate ed il mancato rinnovo del contratto coi granata potrebbe essere un segnale di addio annunciato. Discorso diverso per Scamacca e Correa con il primo che risulta essere troppo giovane ed inesperto per sostituire Lukaku oltre alla volontà del Sassuolo di trattenerlo mentre l’argentino ha caratteristiche differenti rispetto al belga ma conosce molto bene mister Inzaghi dopo gli anni passati insieme alla Lazio.

