Calciomercato Inter/ Marotta blinda Barella, dopo Hakimi “serve creatività”

Ne avevamo già accennato ieri, ma serve ripeterlo anche oggi: per il calciomercato Inter bisogna fare i conti con un serrato corteggiamento per Nicolò Barella da parte di molte squadre della Premier League inglese. In particolare, Chelsea, Liverpool e Manchester United – secondo quanto scrive oggi Tuttosport – avrebbero già bussato alla porta dell’Inter, ricevendo però un secco no come risposta. Nicolò Barella infatti è uno dei giocatori incedibili dell’Inter campione d’Italia e l’amministratore delegato Beppe Marotta lo considera imprescindibile, anche per il suo apporto fuori dal campo che ne fa un valido candidato per la fascia di capitano quando ci sarà da sostituire in questo ruolo Samir Handanovic. Barella dal canto suo è ben contento di rimanere all’Inter e di conseguenza non ci dovrebbero essere difficoltà di alcun genere, ma naturalmente uno dei temi che prossimamente saranno all’ordine del giorno per il calciomercato Inter sarà il rinnovo del contratto del centrocampista, il cui attuale accordo è comunque valido fino al 2024. In pratica, non c’è fretta e se ne riparlerà dopo la fine del calciomercato estivo: l’ingaggio di Nicolò Barella potrebbe lievitare dai 2,5 milioni di euro attuali a 4 più bonus, sulla falsariga dell’accordo trovato in inverno con Lautaro Martinez.

CALCIOMERCATO INTER: IL PUNTO DI MAROTTA SUL DOPO HAKIMI

Un tema di più stretta attualità per il calciomercato Inter è invece fatalmente la sostituzione di Achraf Hakimi, tema del quale ha parlato anche Beppe Marotta, a margine della cerimonia di presentazione del calendario della prossima Serie A. Ecco dunque le parole dell’amministratore delegato dell’Inter in merito all’argomento: “Per sostituire Achraf Hakimi dobbiamo avere creatività”. La fascia destra nerazzurra non ha ancora un padrone dopo il passaggio – economicamente necessario ma tecnicamente doloroso – del marocchino al Paris Saint Germain, ma come sappiamo c’è già un possibile successore: parliamo naturalmente di Hector Bellerin, che ha già accettato di buon grado la proposta del club campione d’Italia. Adesso resta da trovare l’accordo con l’Arsenal, che dovrebbe accettare una formula creativa per la cessione di Bellerin all’Inter, come per l’appunto ha detto Marotta. Il 3-5-2 di Simone Inzaghi è un modulo che ha naturalmente molte affinità con quello di Antonio Conte, per cui una copertura valida delle fasce resta la priorità e già nei prossimi giorni sono attesi sviluppi significativi sulla vicenda.

