Inter, calendario Serie A 2021-22/ Partite e prima giornata: il cammino dei campioni

Oggi si disegnerà anche per l’Inter il calendario Serie A 2021-22, perché naturalmente il sorteggio atteso per stasera andrà a comporre il cammino dei nerazzurri di Simone Inzaghi e di conseguenza scopriremo l’ordine di tutte le partite per i campioni d’Italia in carica, a cominciare dalla prima giornata. Un anno fa il cammino dell’Inter, allora naturalmente nelle mani di Antonio Conte, avrebbe dovuto cominciare con la trasferta a Benevento, ma i nerazzurri rinviarono la prima giornata perché avevano finito per ultimi l’anomala stagione precedente con la finale di Europa League il 21 agosto e così il debutto dell’Inter fu in casa con la Fiorentina, partita della seconda giornata. Vale comunque l’alternanza casa-trasferta della prima giornata, dunque il calendario Serie A 2021-22 dell’Inter dovrebbe prevedere il debutto dei campioni d’Italia a San Siro, si spera con una degna cornice di pubblico per festeggiare lo scudetto, come a maggio si riuscì a fare soprattutto fuori dallo stadio Giuseppe Meazza.

Naturalmente, nel calendario Serie A 2021-22 per l’Inter le partite più attese saranno il derby della Madonnina con il Milan e il derby d’Italia con la Juventus. La stracittadina di Milano era capitata alla quarta giornata l’anno scorso: all’andata vinse il Milan 2-1 approfittando anche di numerosi casi Covid nell’Inter, che però al ritorno si prese la rivincita con una sonante vittoria per 3-0 che spianò ai nerazzurri la strada verso il diciannovesimo scudetto. Inter Juventus capitò invece alla diciottesima giornata e la vittoria per 2-0 nella sfida giocata a metà gennaio al Meazza fu un’altra pietra miliare della fuga verso lo scudetto, mentre al ritorno vinse per 3-2 la Juventus (non senza polemiche) ma ormai il titolo era già matematicamente certo per l’Inter. Ricordiamo naturalmente che la grande novità del calendario di Serie A di questo campionato 2021-22 sarà l’asimmetria dei due gironi, dunque per scoprire quando saranno il derby di Milano e quello d’Italia (ma più in generale tutte le partite dell’Inter) non basterà controllare solo il calendario dell’andata.

