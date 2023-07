CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Accelerazioni improvvise su Umtiti e Singo (4 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MANOVRE IN ENTRATA!

Il calciomercato dell’Inter, arrivato ormai alla soluzione il tormentone-Brozovic, sta attivamente cercando di rinforzare il reparto difensivo dopo le recenti partenze di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, oltre al mancato accordo con l’Atlético Madrid per Azpilicueta. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, oltre al nome di Merih Demiral, si starebbe valutando anche la possibilità di acquistare il difensore francese Samuel Umtiti, che ha suscitato interesse dopo una stagione di successo in prestito al Lecce.

L’agente del giocatore avrebbe proposto il suo nome all’Inter dopo la rescissione del contratto che lo legava al Barcellona, rendendolo libero di firmare con qualsiasi club. Un anno di esperienza alle spalle in Serie A è sicuramente un fattore importante per Simone Inzaghi, che vedrebbe arricchirsi il suo reparto difensivo da un campione del Mondo del 2018 a parametro zero. Umtiti è un elemento di sicura esperienza che al Lecce ha garantito anche piena efficienza fisica nell’ultima stagione disputata.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI PUNTA SINGO

Inoltre, dopo l’arrivo di Raoul Bellanova e con l’acquisto di Doig in dirittura d’arrivo, diversi giocatori potrebbero lasciare la rosa del Torino. Uno di questi è Singo, il cui contratto scade nel 2024 e che ha rifiutato di rinnovare. Secondo Tuttosport, il prezzo di cessione del giocatore è di 15 milioni di euro, ma sarebbe ancora soggetto a trattativa e potrebbe scendere a 12 milioni. Il giocatore sembra interessare a Milan e Roma oltre che al club nerazzurro.

“Inoltre, l’Inter sembra interessata sulla carta, ma prima di poter concretizzare l’affare, Marotta dovrebbe cedere alcuni giocatori in Italia per avere poi le mani libere (cioè il portafoglio)”, riporta il quotidiano torinese. All’estero, il Tottenham è uno dei club stranieri che sembrano apprezzare il giocatore e potrebbe essere interessato a inserirsi nella trattativa. L’Inter non vorrebbe ritrovarsi a partecipare ad un’asta per Singo ma l’impressione è che il club nerazzurro possa giocare d’anticipo, con Inzaghi che vede in Singo un’alternativa ideale sulla fascia per il suo 3-5-2.

