Calciomercato Inter News/ Brozovic-Al Nassr, è fatta. Si lavora per Lukaku (3 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER: BROZOVIC VOLA IN ARABIA SAUDITA

Il calciomercato Inter sta entrando sempre di più nel vivo. Con un po’ più di fatica del previsto, ma alla fine è arrivata la fumata bianca circa il passaggio di Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Negli ultimi giorni c’erano stati un po’ di tira e molla tra il giocatore e la società araba nonostante l’accordo tra le due squadre per il trasferimento era già stato definitivo. Alla fine tutto è bene quello che finisce bene con l’Inter che incassa 18 milioni e il centrocampista croato che può finalmente, con ogni probabilità, chiudere la propria carriera europea iniziando una nuova esperienza.

Era il gennaio del 2015 quando un 22enne proveniente dalla Dinamo Zagabria veniva accolto con una certa attesa dai tifosi nerazzurri. Primi sei mesi positivi sotto la guida di Roberto Mancini, trovando anche la prima gioia a tinte nerazzurre nell’ultima gara contro l’Empoli terminata 4-3 a San Siro. Successivamente con Luciano Spalletti scopre il ruolo di regista, facendo le fortune sia del giocatore che dell’Inter, mentre con Antonio Conte conquista il suo primo e unico Scudetto in nerazzurro a cui vanno aggiunte due Coppa Italia e altrettante Supercoppe Italiane. Meno fortunato il bilancio con le finali europee avendo perso una finale di Europa League nel 2019-2020 contro il Sevilla e una di Champions League nella passata stagione con il Manchester City. A queste due delusioni, vanno sommate quelle con la Nazionale croata con cui è arrivato ad un soffio dal conquistare Mondiale e Nations League, arrendendosi all’ultimo atto di entrambe le competizioni.

LUKAKU-INTER, SI VA PER IL TERZO CAPITOLO?

Uno dei tormento del calciomercato Inter negli ultimi anni è quello legato a Romelu Lukaku. Arrivato per la prima volta nel 2019 per 75 milioni bonus compresi dal Manchester United, dopo un’esperienza poco fortunata all’Old Trafford post exploit all’Everton, il centravanti belga era stato ceduto al Chelsea in seguito a due stagioni da capogiro condite da 64 gol in 95 presenze in tutte le competizioni. Il gigante belga era poi ritornato a San Siro in occasione della stagione 2022-2023 con la formula del prestito, riuscendo a mettere pressione al Chelsea con un’intervista a Sky Sport dove chiedeva di tornare all’Inter con tanto di scuse ai tifosi.

Finita l’attuale annata calcistica, Lukaku è ritorna di diritto al Chelsea ma non sembra esserci molto spazio per lui. D’altronde il desiderio del centravanti è quello di ritornare un’altra volta all’Inter così come la stessa società meneghina sembrerebbe felice di riaccogliere l’ex Anderlecht. Secondo La Gazzetta dello Sport è previsto un incontro con il Chelsea dopo un summit tra Beppe Marotta e Piero Ausilio che avrebbero in mente di formulare un’offerta tra qualche giorno di oltre 30 milioni tra prestito e riscatto. Il Chelsea, che già di suo ha venduto parecchio dopo aver speso tanto a gennaio, sembrerebbe anch’essa interessa a cedere.











