Calciomercato Inter News/ Accordo totale per Frattesi, ma adesso serve una cessione (18 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: FRATTESI AD UN PASSO

Sembra ormai fatto il colpo del calciomercato Inter, quello relativo a Davide Frattesi. Tutte le big di Serie A sono sul centrocampista del Sassuolo, che ha incantato anche nella semifinale di Nations League; i nerazzurri però sono la squadra che ha fatto i passi migliori e forse decisivi per accaparrarsi il calciatore, tanto che oggi si può dire abbastanza tranquillamente che le parti siano d’accordo su quasi tutto, se non addirittura su tutto, e si tratti a questo punto di sedersi attorno ad un tavolo per formalizzare un affare che dovrebbe portare Frattesi all’Inter, battendo così la folta concorrenza di calciomercato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukebakio per sostituire Lukaku. Koulibaly, si accelera (16 giugno 2023)

Il costo del cartellino sarà di 35 milioni di euro; Inter e Sassuolo dovrebbero anche essere in sintonia circa la formula dell’operazione, che sarà quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (qui andranno definite le cifre nel dettaglio), mentre a parziale contropartita la società neroverde otterrà Samuele Mulattieri, che si sarebbe convinto a trasferirsi a Reggio Emilia e che infatti l’Inter riscatterà dal Frosinone spendendo mezzo milione di euro. Dunque, pare che ci siamo davvero: adesso Frattesi tornerà dall’Olanda dove oggi disputa la finale per il terzo posto in Nations League, poi sarà tempo di concentrarsi sulla sua nuova avventura…

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Spunta Marusic a destra, ma solo con la cessione di Dumfries (15 giugno 2023)

SERVE UNA CESSIONE

A dire il vero, l’operazione che il calciomercato Inter sta definendo con il Sassuolo per Davide Frattesi manca di un dettaglio: i 35 milioni da versare nelle casse della società neroverde dovranno arrivare attraverso una cessione, che naturalmente sia abbastanza onerosa da coprire le spese. Sul tavolo i nomi non mancano: ci sarebbe anche quello di Nicolò Barella per il quale il Newcastle sarebbe pronto a formulare offerte concrete, ma il centrocampista sardo si trova benissimo all’Inter e difficilmente la società prenderebbe in considerazione un addio in estate, se non dietro il pagamento di una cifra che potremmo definire folle.

Calciomercato Inter News/ Piace Balogun, ma il costo è alto. Correa e Gosens ai saluti (14 giugno 2023)

A partire, sempre in direzione Premier League, potrebbe essere il portiere camerunense André Onana, che è secondo nella lista di preferenze del Chelsea (in pole position rimane Mike Maignan, ma per il Milan è incedibile o quasi); poi ci sono altri nomi, per esempio quello di Robin Gosens che ha estimatori in Germania (Wolfsburg) e Inghilterra, ma il laterale tedesco non ha un valore di calciomercato altissimo e in questo caso dovrebbe essere bravo Beppe Marotta a venderlo ad un certo prezzo. Queste difficoltà potrebbero ritardare l’arrivo di Frattesi all’Inter, intanto le rivali di calciomercato ci proveranno…











© RIPRODUZIONE RISERVATA