CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Arnautovic sbarca a Milano. È caos per Samardzic (15 agosto 2023)

Marko Arnautovic si unisce all’Inter, l’accordo di calciomercato è stato raggiunto con il Bologna: saranno versati agli rossoblù 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Al giocatore, che usufruirà del Decreto Crescita come fatto in Emilia nel 2021 dopo l’esperienza in Cina, è stato offerto un contratto biennale da 3,7 milioni netti più bonus. Il calciatore arriverà a Milano nelle prossime ore e sosterrà le visite mediche mercoledì mattina. Sarà a disposizione di Inzaghi per la partita contro il Monza di sabato.

Nonostante l’arrivo di Arnautovic, i movimenti di calciomercato in attacco dell’Inter potrebbero non essere ancora conclusi: nel caso in cui Correa venga ceduto in prestito, Marotta, Ausilio e Baccin potrebbero effettuare un altro colpo, e tra i possibili nomi c’è anche l’ex giocatore Alexis Sanchez. Al contrario, se Correa venisse ceduto definitivamente, magari in Arabia, l’Inter cercherà sul calciomercato un profilo ancora più importante, e potrebbe riaffiorare il nome di Balogun dell’Arsenal.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SAMARDZIC È UN INTRIGO

L’operazione di calciomercato riguardo Lazar Samardzic all’Inter sembrava ormai in dirittura d’arrivo. L’accordo con l’Udinese era stato concordato da tempo, ma l’improvvisa mossa del padre di Samardzic (che fa parte dell’entourage del calciatore) ha cambiato le carte in tavola: “Vuole ottenere di più sia per suo figlio che per sé stesso: un ritocco sia dell’ingaggio (non più 1,5 milioni netti all’anno, ma 1,9) che delle commissioni (portate a 700mila euro)” – riporta Libero. L’Inter non ha l’intenzione di modificare le cifre dell’accordo, più per una questione di principio che di spesa effettiva.

“Le trattative sono state gestite da Rafaela Pimenta, erede dell’agenzia Raiola, su incarico della famiglia Samardzic: per galateo – si legge sul giornale – ha invitato il padre a un incontro con i dirigenti del club di alto livello in cui il figlio giocherà“. Pertanto, il padre del giocatore si è presentato a Milano con due membri dell’entourage per bloccare il trasferimento. La questione principale riguarda le commissioni: gli accordi presi dall’ex agente Pimenta prevedevano un 50% per lei e un altro 50% per la famiglia, ma questo dettaglio non era noto al padre di Samardzic, che lo considera troppo basso. Da qui la richiesta di un aumento, che ha lasciato il club nerazzurro furioso per il cambiamento delle condizioni.











