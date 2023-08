Calciomercato Inter News/ Gosens va, Carlos Augusto arriva. E su Samardzic… (12 agosto)

Calciomercato Inter, ultime news 12 agosto: Gosens in Germania, arriva Carlos Augusto dal Monza

Novità di calciomercato in casa Inter. Robin Gosens va all’Union Berlino, per la bellezza di quindici milioni di euro che andranno a rimpolpare le casse nerazzurre. Per sostituire l’ex Atalanta la dirigenza meneghina ha identificato da tempo Carlos Augusto del Monza, con cui sembra esserci stata un’accelerata decisiva proprio in queste ultime ore. Dopo l’addio dell’ex Atalanta, ecco che l’Inter si appresta ad accogliere il suo erede. L’esterno brasiliano del Monza non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro, ma prima le parti dovranno trovare una quadra totale.

L’affare è dato vicino alla chiusura, ma a breve Inter e Monza dovranno aggiornarsi per limare gli ultimi dettagli e chiudere l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Autore di sei gol e cinque assist, il classe 1999 dei biancorossi è stato uno dei migliori difensori mancini della scorsa stagione e per l’Inter quindi si profila un acquisto dal rendimento sicuro.

Calciomercato Inter, ultime news 12 agosto: Lazar Samardzic destinato a diventare una telenovela?

Sembrava fatta per l’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter, poi come spesso succede nel calciomercato è arrivato il colpo di scena. Un colpo di scena che ha congelato la trattativa, con il giocatore che ha posticipato la firma sul contratto. Tutto per dei ripensamenti da parte di suoi rappresentanti, che avrebbero preteso delle modifiche sul precedente accordo. Una situazione intricata e dalla difficile risoluzione, che intriga e incuriosisce addetti ai lavori.

L’ex attaccante Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattina, ha commentato perplesso le ultime evoluzioni ma spera sempre si possa trovare un’intesa. “Bisogna capire cosa succede in queste trattative, che comportano l’intrusione di più persone. Questo porta a difficoltà dell’ultima ora, dove ognuno vuole avere il suo e ci può stare che ci siano delle incomprensioni dell’ultimo momento. Poi può succedere che il giocatore vada da un’altra parte, vediamo come va a finire. Il giocatore mi piace molto”, le sue parole.

