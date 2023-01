CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Attesa per Skriniar e Dumfries, anche il Chelsea su Thuram

Calciomercato Inter news, si aspetta la risposta per il rinnovo di Skriniar

In questa finestra invernale di calciomercato l’Inter è concentrata soprattutto su un paio di situazioni interne relative ai rinnovi di contratto. In cima a questa lista c’è senz’altro il nome di Milan Skriniar, in scadenza a giugno 2023 e quindi al termine della stagione in corso, finito ormai dalla scorsa estate nel mirino del Paris Saint-Germain che non ha certo nascosto l’interesse per lo slovacco tramite il suo proprietario e l’allenatore.

Secondo le indiscrezioni più recenti, la proposta di rinnovo contrattuale da 6,5 milioni di euro all’anno non sarebbe più negoziabile dai nerazzurri che attendono una risposta entro fine mese dopo aver posto questa sorta di ultimatum. Il tecnico Simone Inzaghi ha recentemente sottolineato come Skriniar sia innamorato dell’Inter e di come non faccia mai mancare la sua professionalità ed il suo contributo alla squadra sia in allenamento che in partita.

Calciomercato Inter news, attesa pure per Denzel Dumfries

Reduce da una prestazione poco lodevole con il Monza, Denzel Dumfries dovrebbe comunque prolungare il proprio contratto con l’Inter in questi giorni di calciomercato invernale. Intervistata da Rai Sport, l’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi di Dumfries dopo la scomparsa di Mino Raiola, ha dichiarato: “Mino ha portato avanti non una battaglia, ma un’idea: quella che il procuratore è parte integrante dell’universo calcio, con obblighi e diritti. Pogba pronto a una stagione da protagonista. Dumfries? È un giocatore dell’Inter, poi vedremo cosa succederà”. Possibile anche che i nerazzurri decidano di lasciar partire l’olandese in caso di offerta allettante così da sistemare il bilancio.

Calciomercato Inter news, in attacco piace Marcus Thuram

Dando uno sguardo al calciomercato in entrata invece, l’Inter segue Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach nell’ottica di potenziare il reparto avanzato nella sessione estiva. Accostato in precedenza a Bayern Monaco e Manchester United, il figlio dell’ex difensore juventino pare essere ora finito nel mirino del Chelsea.











