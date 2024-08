CALCIOMERCATO INTER NEWS: FATTA PER PALACIOS!

Per il calciomercato Inter il trasferimento di Tomas Palacios è ormai prossimo alla conclusione ma gli ultimi dettagli rischiano di diventare un caso. Il difensore argentino classe 2003 è arrivato in Italia lunedì e ha già completato le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva al Coni. Tuttavia, il suo contratto non è ancora stato depositato, e l’ufficialità del trasferimento non è stata annunciata. Il motivo? Una questione legata alla proprietà del cartellino, divisa tra i club argentini Talleres e Independiente Rivadavia. Mercoledì mattina gli intermediari che stanno gestendo la trattativa di calciomercato si sono recati nella sede dell’Inter per risolvere gli ultimi dettagli.

Questo incontro è un ulteriore segnale che si è giunti alla fase finale della stesura dei contratti, avvicinando la firma definitiva. L’accordo prevede un costo di 6,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore e un contratto di cinque anni per Palacios, con uno stipendio di circa 600mila euro a stagione. Non sono previsti bonus né percentuali sulla futura rivendita. I 6,5 milioni di euro devono essere suddivisi tra Talleres, proprietario del cartellino, e Independiente Rivadavia, che ha l’opzione di acquistare metà del cartellino per 2 milioni entro dicembre 2024. Finora, mancavano le formalità burocratiche con la federazione argentina per certificare questa spartizione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA ROMA NON MOLLA FRATTESI

Il calciomercato Inter non prevede uscite importanti da qui alle prossime 48 ore ma Davide Frattesi continua ad essere “tirato per la giacca” dalla Capitale. Il centrocampista, acquistato a caro prezzo dal Sassuolo la scorsa stagione, è diventato un elemento fondamentale nelle rotazioni di Simone Inzaghi, pur trovando raramente spazio come titolare. Nonostante sia consapevole del suo ruolo, Frattesi non ha mai smesso di sperare in maggiori opportunità di gioco, anche al di fuori di Milano. In queste ore, la Roma sta cercando di farsi avanti per il giocatore, con l’agente Beppe Riso che sta lavorando per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte, pur sapendo che la trattativa è complessa.

Un’offerta che prevedeva una valutazione complessiva di 35 milioni di euro per il cartellino di Frattesi, più il cartellino di Bryan Cristante, è stata già rifiutata dall’Inter. Tuttavia, il “Corriere dello Sport” ha rivelato un nuovo retroscena. Già a giugno, l’allenatore giallorosso Daniele De Rossi aveva contattato personalmente Frattesi, chiedendogli se fosse disposto a considerare un ritorno alla Roma, definendo l’eventuale trasferimento come un “ritorno a casa“. Sebbene Frattesi non abbia mai escluso questa possibilità, non ha neanche espresso la volontà di lasciare l’Inter senza garanzie.