CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Baldanzi si mette in mostra, per la difesa c’è Smalling

Calciomercato Inter news, le parole di Corsi e Baldanzi dopo la gara

L’Inter è reduce da una difficile sconfitta patita in casa contro l’Empoli in questi freddi giorni di calciomercato invernale ma allo stesso tempo i dirigenti hanno avuto modo di apprezzare ulteriormente un giocatore già messo nel mirino, ovvero Tommaso Baldanzi. Protagonista del gol vittoria a San Siro, il diciannovenne Baldanzi piace molto anche al Napoli e sul suo futuro, dopo aver già detto alla Gazzetta dello Sport di voler essere allenato da Klopp, ha dichiarato a Sky Sport: “Stiamo facendo un bel campionato, questa è la prima impresa e siamo molto contenti: la squadra ha risposto bene, abbiamo festeggiato perché siamo contenti. Sogno Klopp? Perché è un allenatore molto forte a livello mondiale, ma ora non ci penso. Devo continuare a lavorare e a migliorare, poi vedremo quel che arriverà. Non ho idoli in particolare, cerco di guardare Dybala e altri giocatori che ricoprono il mio ruolo per prendere alcuni spunti. Da piccolo facevo il tifo per il Milan.”

Anche il presidente del club toscano Fabrizio Corsi che non ha voluto sbilanciarsi sul valore effettivo del cartellino di Baldanzi: “Vorrei sottolineare che il gol è arrivato da un ragazzo del nostro settore giovanile: due anni fa, l’Empoli ha vinto lo scudetto Primavera con due giocatori che oggi giocavano con noi e uno nell’Inter. Baldanzi approderà in una squadra importante, ma si deve completare nell’Empoli per poi arrivare al 100% in un grande club. Quotazione? A giugno, ora non serve. Dobbiamo cercare di mantenere la barra dritta e non sentire nemmeno i complimenti: abbiamo bisogno di guardare in faccia la realtà, migliorarci e tenere a bada la pressione. Oggi e domani i ragazzi si godranno questa vittoria, poi ci sarà da pensare al Torino.”

Nel frattempo in casa Inter continua a tenere banco il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo di contratto di Milan Skriniar. In scadenza a giugno 2023, e quindi al termine della stagione in corso, il giocatore non dovrebbe più rinnovare il suo rapporto con i nerazzurri secondo quanto dichiarato dal suo agente Roberto Sistici. Espulso mentre vestiva la fascia di capitano ieri sera contro l’Empoli, Skriniar potrebbe non per forza finire al Paris Saint-Germain dato che sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club europei.

Visto l’imminente addio di Skriniar, i dirigenti dell’Inter hanno cominciato a guardarsi intorno in fase di calciomercato per poter rimpiazzare lo slovacco. Secondo i rumors più recenti, i nerazzurri cercheranno di bloccare Chris Smalling per l’estate contando sul fatto che l’inglese non rinnovi il suo contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. A Milano Smalling potrebbe guadagnare di più rispetto a quanto percepito nella Capitale dove lo vorrebbero trattenere.











