Calciomercato Inter News/ Barella è ormai a un passo! (ultime notizie)

Nicolò Barella è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter, con questa sessione di calciomercato che porterà i rossoneri a rinnovarsi non poco. Secondo quanto riportato da FcInterNews il summit per il calciatore è andato molto bene. Erano presenti Steven Zhang, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Tommaso Giulini. Si tratta di una trattativa lunga e delicata, ma sulla quale non dovrebbero esserci dei problemi. Roma e Napoli al momento si sono defilate e il club nerazzurro è Pro, Lanto a calare l’asso nascosto nella manica. Barella ha stupito nella metamorfosi che l’ha portato da essere un brillante trequartista a giocare come interno di un reparto a tre. In poco tempo il ragazzo poi ha iniziato ad avere la considerazione di numerosi acquirenti in giro per l’Europa.

Calciomercato Inter News, il Lione vuole Dalbert ma…

Il calciomercato dell’Inter per ora ci ha parlato solo di grandi acquisti con nessuna particolare cessione Sono numerosi però i ragazzi che non rientrano nei piani di Antonio Conte e che prenderanno la strada dell’uscita dalla Pinetina per andare a fare nuove esperienze. Tra questi troviamo Henrique Dalbert, terzino sinistro che non ha mai convinto a Milano. Secondo FcInterNews pare che il difensore sia ormai a un passo dal Lione. Il brasiliano ha dimostrato di gradire molto la destinazione, ma la distanza tra domanda e offerta è ancora troppo importante per pensare che si chiuderà in breve tempo l’affare. I nerazzurri vogliono cedere il ragazzo a titolo definitivo per una cifra attorno ai venti milioni di euro. Dall’altra parte c’è una squadra che ha intenzione di fare un pesante investimento, ma che avrebbe preferito acquistare Dalbert magari in prestito con diritto di riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA