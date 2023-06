CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Barella via solo per cifra folle, in arrivo Bisseck (17 giugno 2023)

Calciomercato Inter News, sirene dalle Premier per Nicolò Barella? Andrà via solo per una cifra folle

Il nome di Nicolò Barella è uno dei più chiacchierati in ottica calciomercato Inter. Il centrocampista è un pezzo pregiato dello scacchiere nerazzurro e come tale fa gola a molti club europei. In linea di massima il calciatore resterà a Milano, salvo offerte irrinunciabili che eventualmente l’Inter considererà con grande attenzione. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, la cifra minima che i meneghini valuteranno per la sua cessione si aggira tra gli ottanta e i novanta milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Cresce l'ipotesi Luka Romero: può arrivare a parametro zero (17 giugno 2023)

“La posizione dell’Inter è chiarissima: dovesse arrivare l’offerta giusta, anche Barella può partire. Zhang ha deciso che non ci sono incedibili, non alzerà barricate neanche per il centrocampista sardo”, si legge sul sito specializzato. Ad oggi le sirene della Premier non fanno paura, ma i tifosi giustamente seguono con ansia ogni evoluzione, perché sul mercato tutto può cambiare da un momento all’altro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto-Mourinho a Londra, Scamacca arriva in prestito? (16 giugno 2023)

Calciomercato Inter News: Bisseck, un gigante duttile per la difesa nerazzurra. Accordo con gli agenti e operazione in dirittura?

Anche quello di Bisseck è un nome caldo sul fronte calciomercato Inter. Impegnato ai prossimi Europei con la Germania Under 21, in nazionale fa coppia con il milanista Thiaw al centro della retroguardia. Forte fisicamente, un gigante, viene descritto come un calciatore duttile, in grado di interpretare più ruoli in difesa. Nell’ultima stagione in Danimarca si è messo in gran mostra e adesso l’Inter vuole fargli compiere un salto di qualità importante portandolo in Italia, in Serie A.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukebakio per sostituire Lukaku. Koulibaly, si accelera (16 giugno 2023)

Le sensazioni sono positive, l’operazione sembra già a buon punto dopo l’incontro positivo con gli agenti del difensore tedesco, che avrebbe portato ad un’intesa di massima. Per strapparlo all’Aarhus i nerazzurri pagheranno una clausola da circa sette milioni di euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA