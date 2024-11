CALCIOMERCATO INVERNALE 2025, QUANDO COMINCIA E TERMINA

Le manovre delle squadre per rinforzare le squadre sono già in corso, anche se la sessione invernale di calciomercato non è ufficialmente aperta, ma ora ci sono le date di inizio e fine. Le “danze” si apriranno dopo Capodanno, il 2 gennaio 2025, quando i trasferimenti potranno essere formalizzati. Si tratta di una finestra che per molti club è importante, in quanto per alcuni di essi si tratta di un calciomercato di “riparazione”, come spesso viene chiamato per intendere le mosse per acquisire i rinforzi necessari per provare a invertire la rotta dopo una prima fase di stagione non soddisfacente.

Calciomercato Roma News/ Niente da fare per Endrick, futuro incerto per Mats Hummels (oggi 21 novembre 2024)

Ci sono invece altre squadre che hanno solo bisogno di qualche innesto e di tagliare gli esuberi per puntellare la rosa e rinforzarla per i momenti decisivi del campionato. Dunque, per quanto riguarda l’inizio della sessione invernale di calciomercato, prenderà il via poco prima della ripresa del campionato, che è prevista nel weekend del 5 gennaio.

Calciomercato Napoli News/ Taylor e Rensch nel mirino, rinnovo più vicino per Meret (oggi 21 novembre 2024)

DATE CALCIOMERCATO INVERNALE 2025: LE NOVITÀ

Per quanto riguarda, invece, la fine della sessione invernale di calciomercato, terminerà il 3 febbraio. Di fatto, la finestra sarà aperta poco più di un mese. Per quanto riguarda le differenze con gli altri campionati, le date per la Serie A sono le stesse dei principali campionati europei, cioè Bundesliga in Germania, Liga in Spagna e Ligue 1 in Francia.

A cambiare sono gli orari di inizio e fine. Infine, rispetto a quanto era stato previsto, durante la finestra invernale di calciomercato, ci sarà un’altra giornata di campionato: si tratta della 23^ di Serie A, che cade nel weekend del 2 febbraio. Una novità che farà storcere il naso agli allenatori, visto che le trattative, soprattutto a ridosso della fine della sessione, rischiano di distrarre i loro calciatori in partite che possono rivelarsi cruciali.

Calciomercato Inter News/ Jonathan David non si muove a gennaio, derby per Belahyane (oggi 21 novembre 2024)