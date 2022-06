CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Bellanova vicino, Lukaku, taglio all’ingaggio?

Calciomercato Inter news: Bellanova si chiude in settimana

Calciomercato Inter: la formazione nerazzurra dopo l’arrivo di Henrik Mkhitaryan dalla Roma sta per chiudere per Raoul Bellanova dal Cagliari. L’esterno destro azzurro aveva registrato anche l’interesse della Fiorentina ma ha voluto fortemente l’Inter, Bellanova è stato appena riscattato dai sardi per 800mila euro dal Bordeaux ed ora la formazione rossoblu vorrebbe 8-10 milioni di euro. Il piano tattico di Inzaghi prevede l’arrivo di Bellanova come vice Dumfries a destra mentre Gosens prenderebbe il posto da titolare a sinistra con Darmian dirottato su quella fascia.

Per l’Inter la richiesta di calciomercato del Cagliari dovrebbe essere soddisfatta in maniera piuttosto agevole, Bellanova risponde a quel profilo che l’Inter sta cercando per ringiovanire la rosa ma allo stesso tempo per inserire profili che già sono state collaudate nel campionato italiano. Entro la fine della settimana l’affare dovrebbe essere definito.

Calciomercato Inter news: Lukaku deve abbassare le pretese

Il calciomercato dell’Inter vive anche dell’attesa per il possibile ritorno di Romelu Lukaku. Un’idea che col passare dei giorni sta prendendo forma, anche se si tratta di un’affare molto difficile. Il Chelsea è riuscito a mostrare interesse all’Inter e soprattutto ha aperto alla possibilità del prestito, ma il nodo principale riguarda l’ingaggio del bomber belga.

Per Lukaku l’Inter non ha la possibilità di spingersi ai livelli del salario percepito in Premier League: servirebbe un passo avanti molto importante del giocatore verso l’Inter, un taglio dell’ingaggio sostanzioso che potrebbe essere recepito anche come gesto di buona volontà da parte del Chelsea, che potrebbe a sua volta, almeno per una stagione, accollarsi una parte dell’ingaggio. Una situazione da monitorare, Inzaghi non ha mai fatto mistero dell’entusiasmo con il quale riabbraccerebbe Lukaku dopo il burrascoso addio della scorsa stagione, con la partenza del belga in estate che non ha permesso al tecnico ex Lazio di lavorare col centravanti.

