Calciomercato Inter news/ Bernardeschi può sostituire Perisic (ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER, PIACE BERNARDESCHI PER LA FASCIA

Dopo il rinnovo sfumato di Perisic, l’Inter cerca un sostituto del croato in questa sessione di calciomercato estivo. L’occasione potrebbe essere Federico Bernardeschi, che si è liberato dalla Juventus a 0 proprio al termine di questa stagione dopo 5 anni in bianconero non brillantissimi. Il calciatore ha già ricoperto il ruolo di quinto di centrocampo, e ad Inzaghi può garantire diverse soluzioni grazie alla grande duttilità: seconda punta e mezzala sono posizioni che il campione d’Europa può ricoprire senza problemi nello scacchiere nerazzurro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, L’Inter ha incontrato Pastorello ed ha chiesto informazioni sull’ex Fiorentina, ma non ha avanzato offerte ufficiali. L’unica squadra ad essersi mossa concretamente per Bernardeschi è il Napoli, che ha incontrato l’entourage del giocatore più volte nelle ultime 3 settimane. Politano ha chiesto la cessione, e la formazione partenopea, già orfana di Insigne, ha bisogno di rinforzare le corsie esterne. Sarà dunque un duello tra il club campano e quello lombardo, con i nerazzurri non completamente convinti.

CALCIOMERCATO INTER, LINEA VERDE CON UDOGIE E BELLANOVA

L’Inter vuole rinforzarsi sugli esterni in questa sessione di calciomercato, ruolo fondamentale per il gioco di Inzaghi. Oltre alla suggestione Bernardeschi, i nerazzurri vogliono ringiovanire la squadra e nel mirino ci sono due promesse che si sono messe in mostra nell’ultimo campionato: Destiny Udogie dell’Udinese e Raoul Bellanova del Cagliari, entrambi corteggiati anche dalla Juventus, che sta compiendo una vera e propria rivoluzione. Il primo sarebbe il sostituto naturale di Perisic, mentre il secondo sarebbe l’alternativa a Dumfries, permettendo a Darmian di spostarsi sulla sinistra come vice-Gosens.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter non ha intenzioni di fare spese importanti sulle fasce, dopo l’investimento di gennaio per Gosens. I bianconeri valutano Udogie tra i 15 ed i 20 milioni, mentre il Cagliari, dopo aver riscattato Bellanova dal Bordeaux, chiedono tra i 10 ed i 12 milioni per rivenderlo (di cui il 10% andrebbe al Milan). I nerazzurri possono anche giocarsi la carta delle contropartite. L’alternativa alle due piste si chiama Andrea Cambiaso, classe 2000 che si è messo in mostra nella prima parte di campionato con la maglia del Genoa.











