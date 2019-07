CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Cavani “corteggiato” dagli uruguagi (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter resta in fare di stallo per quanto riguarda il valzer delle punte, per l’amarezza di Antonio Conte che tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko sperava di avere a disposizione almeno uno dei due obiettivi indicati. Ma il jolly Suning potrebbe pescarlo a sorpresa dal Paris Saint Germain: la trattativa che avrebbe portato Cavani all’Inter sembrava la classica boutade alla francese, ma c’è di più. Il Matador negli ultimi giorni sarebbe stato pressato telefonicamente dagli uruguagi dell’Inter, in particolare il neo arrivato Godin e Cavani, che lo starebbero convincendo a forzare la mano per chiedere al club transalpino la cessione. Questo perché il PSG sembra ormai impossibilitato a cedere Neymar e, per il fair play finanziario, cerca un incasso importante che potrebbe arrivare proprio dal clamoroso passaggio di Cavani all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DAMIANI FIDUCIOSO SU DZEKO

Dunque tra Lukaku e Dzeko il calciomercato dell’Inter rischia di veder sfumare entrambi gli obiettivi di mercato per l’attacco? In realtà per il bosniaco pur essendoci ancora differenza tra domanda e offerta con la Roma, c’è un accordo verbale col giocatore che potrebbe alla fine far arrivare al lieto fine, anche se il tempo continua a passare e non gioca a favore dei nerazzurri. Secondo “Calciomercato – L’originale” su Sky, Dzeko non è un affare destinato a saltare per pochi “spiccioli”. Ne è convinto l’agente Oscar Damiani, che ha sottolineato: “Bisogna dire che Dzeko è un ragazzo per bene e lo dimostra sempre: poi a Roma non si sta male. Ha un anno di contratto, ma è in una buona condizione: o va all’Inter o rinnova. Ma se l’Inter lo vorrà veramente, non farà saltare l’affare per cinque milioni: se ne hai bisogno non cambiano.” Insomma Damiani vede un’Inter pronta a cedere alle richieste giallorosse, a meno che non si facciano irragionevoli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA