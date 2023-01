CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Concorrenza per Thuram, piacciono anche Singo e Sommer

Calciomercato Inter news, Marcus Thuram al posto di Correa

L’Inter è reduce da un pareggio scottante ma prima di tornare sul campo i dirigenti continuano a lavorare sul calciomercato invernale per migliorare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi. I nerazzurri vantano un ottimo reparto offensivo affidandosi a Romelu Lukaku, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko mentre sembra rimanere in bilico la posizione di Joaquin Correa, reduce da un infortunio che lo ha anche costretto a saltare il Mondiale vinto dalla sua Argentina in Qatar.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Nuove pretendenti per Dumfries e Skriniar

Secondo le indiscrezioni più recenti i lombardi potrebbero decidere di lasciar partire il sudamericano a fine stagione preferendo piuttosto puntare su un altro profilo come quello di Marcus Thuram, di proprietà del Borussia Monchengladbach. La concorrenza per arrivare al venticinquenne nato a Parma però non manca di certo, visto pure l’interesse espresso dal Chelsea nelle scorse ore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar entro fine gennaio, nuovo prestito per Lukaku

Calciomercato Inter news, Wilfried Singo del Toro per la difesa

Detto dell’attacco, in casa Inter si guarda anche alla difesa in questi giorni di calciomercato. Aspettando di capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar, cercato dal Paris Saint-Germain, e di Stefan De Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e quindi al termine della stagione attualmente in corso, i milanesi si starebbero tutelando con la possibilità di mettere le mani su un nuovo difensore ed il nome caldo in questo senso pare essere quello di Wilfried Singo, di proprietà del Torino.

Calciomercato Inter news: Sommer, niente Bayern Monaco

Passando infine al capitolo portiere, l’Inter ha in mente un profilo in particolare per difendere i pali nel prossimo futuro e la finestra di calciomercato cominciata da una settimana potrebbe essere utile per impostare uno’operazione molto utile. Il giocatore che sarebbe stato individuato da Marotta e soci è Yann Sommer, trentaquattrenne del Borussia Monchengladbach, come Thuram, per cui i tedeschi avrebbero già respinto l’assalto del Bayern Monaco, che ha perso Neuer per infortunio fino al termine della stagione.

Calciomercato Inter news/ Inzaghi: "Dirigenti sempre attenti, Skriniar non preoccupa"













© RIPRODUZIONE RISERVATA