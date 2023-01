CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Diversi club su De Vrij, duello col Napoli per Ounahi

Calciomercato Inter news, De Vrij potrebbe lasciare i nerazzurri

In casa Inter i dirigenti lavorano per sistemare l’organico in questi giorni di calciomercato invernale ed uno dei punti chiavi da risolvere riguarda Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno. Accostato soprattutto al Tottenham dove ritroverebbe il tecnico Antonio Conte, che non ha nascosto di aver bisogno di rinforzi dopo l’ultima partita persa in Premier League per compiere un salto di qualità, l’olandese De Vrij sembrava vicino anche al Feyenoord.

Tuttavia, l’allenatore dei biancorossi Slot, interpellato da AD, ha dichiarato: “Non possiamo mai avvicinarci agli stipendi che i giocatori guadagnano ancora nei migliori club. Ecco perché i nomi di de Vrij e Wijnaldum sono assolutamente irrealistici al momento. Semplicemente impossibile arrivare a loro. Ma in qualche modo in futuro dobbiamo essere in grado di attrarre giocatori che hanno vinto titoli altrove.”

Calciomercato Inter news, Diakhaby al posto dell’olandese

Nel frattempo i nerazzurri pensano ad un possibile sostituto di De Vrij già in questa fase di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Superdeporte, il difensore centrale potrebbe essere rimpiazzato da Mouctar Diakhaby, pure lui in scadenza di contratto al termine di questa stagione con il Valencia di mister Gattuso. Protagonista con due reti in undici partite di Liga spagnola, il ventiseienne guineano nato in Francia è un elemento da seguire con grande attenzione.

Calciomercato Inter news, duello per Ounahi dell’Angers

L’Inter potrebbe inoltre duellare con il Napoli per aggiudicarsi Azzedine Ounahi in questi giorni di calciomercato. Ventiduenne sotto contratto con l’Angers, Ounahi ha attirato su di sè l’attenzione dei grandi club europei grazie alle buone prestazioni offerte durante il Mondiale in Qatar con la sua Nazionale, ovvero quel Marocco capace di chiudere al quarto posto. Da non sottovalutare nemmeno la concorrenza del Leicester che potrebbe perdere Tielemans e cercare di sostituirlo con Ounahi.

