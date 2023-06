Calciomercato Inter News/ Due operazioni ai dettagli: Azpilicueta arriva, Brozovic parte (l26 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: AZPILICUETA, SI CHIUDE!

Sembra ormai ad un passo l’affare del calciomercato Inter per l’acquisto di un veterano: la redazione di Sky Sport riporta infatti che per Cesar Azpilicueta i contatti sono già ben avviati, ce ne saranno altri in settimana e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Per il momento però si sta lavorando sull’arrivo a parametro zero, che non è scontato: Azpilicueta infatti ha ancora un anno di contratto con il Chelsea, ma non rientrando più nel progetto del nuovo allenatore Mauricio Pochettino sta provando a liberarsi, magari dietro il pagamento di una buonuscita. Questo è quanto ancora manca, oltre alle cifre del nuovo contratto; l’Inter comunque proporrebbe un biennale.

Azpilicueta è una leggenda del Chelsea: undici stagioni, 508 partite e soprattutto 9 trofei tra cui Champions League, Europa League (due volte), Supercoppa Europea e Mondiale per Club, vincendo anche due Premier League. Adesso, a quasi 34 anni (li compirà a fine agosto), è pronto a una nuova avventura: l’Inter sembra una squadra interessante per lui, che nel 3-5-2 di Simone Inzaghi potrebbe giocare come laterale destro – ruolo naturale – oppure, come Matteo Darmian nel finale di questa stagione, arretrare a fare il terzo del pacchetto difensivo, alternandosi con l’ex Torino e Manchester United e di fatto andando a prendere il posto di Milan Skriniar.

BROZOVIC-AL NASSR, CI SIAMO

Intanto, per un’operazione in entrata, il calciomercato Inter ne chiude anche una in uscita. Anche in questo caso la fumata bianca è imminente, e riguarda Marcelo Brozovic: il centrocampista croato è entrato nelle mire dell’Al Nassr, dunque sarà l’ennesimo calciatore europeo a emigrare in Arabia Saudita, un esodo pazzesco che ricorda per il momento quello che qualche anno fa avveniva verso la Cina. Nell’attesa di scoprire se lo scenario rimarrà tale o ci sarà qualcosa di più, Brozovic si appresta a firmare: per lui un contratto da 20 milioni di euro, l’Inter invece andrà a incassare 24-25 milioni di euro che dovrebbero già essere comprensivi di bonus, e dunque sarà un tesoretto che poi i nerazzurri destineranno al calciomercato che riguarda gli acquisti.

Nello specifico, Davide Frattesi: il Sassuolo ha lasciato intendere che l’Inter sia la società che ha mosso i passi più lunghi per arrivare al centrocampista del ’99, da tempo tra l’altro si andava dicendo che l’arrivo di Frattesi ad Appiano Gentile fosse subordinato alla cessione di Brozovic. Con i soldi che l’Inter incasserà dall’Al Nassr si potrà poi chiudere l’operazione con il Sassuolo; Brozovic, all’Inter da gennaio 2015, è di fatto l’ultimo grande veterano della rosa nerazzurra a salutare. Adesso resta solo Samir Handanovic, ma anche per il portiere croato il destino a breve termine potrebbe essere segnato.











