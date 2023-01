CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dumfries si avvicina alla Premier, Tottenham su Hincapie

Calciomercato Inter news, sondaggi dalla Premier per Denzel Dumfries

Oltre a Skriniar, l’altro calciatore più chiacchierato in fase di calciomercato per l’Inter è Denzel Dumfries. L’esterno olandese potrebbe essere sacrificato dalla proprietà così da incassare una somma importante e far quadrare i bilanci nonostante la qualità e l’importanza del calciatore nell’organico del tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sia il Chelsea che il Manchester United avrebbero già cominciato a sondare il terreno per il ventiseienne di Rotterdam, valutato non meno di 40 milioni di euro. Più defilato quindi il Bayern Monaco ed in ogni caso a Milano non sarebbero ancora arrivate offerte ufficiali.

L’Inter sta valutando come muoversi sul calciomercato anche pensando ai contratti in scadenza dei suoi difensori centrali, ovvero Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Un profilo seguito da Marotta e soci in questo senso è quello di Piero Hincapié, sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al 30 giugno del 2026. Stando a quanto rivelato dalla stampa britannica del Sun, sul ventunenne originario dell’Ecuador ci sarebbe pure il Tottenham di msiter Antonio Conte ed i londinesi sarebbero addirittura disposti ad offrire subito 20 milioni di euro per aggiudicarselo.

Intanto in orbita Inter emerge un’altra indiscrezione di calciomercato relativa ad uno scambio con il Barcellona. Dopo l’ipotesi riguardante Marcelo Brozovic e l’ex milanista Franck Kessie, ora dalla Spagna arriva la notizia di uno scambio tra Joaquin Correa e Memphis Depay. Tuttavia, secondo AS, il tecnico dei blaugrana Xavi si starebbe opponendo a quest’operazione.

