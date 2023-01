Depay all’Inter?/ Calciomercato news, possibile scambio col Barça che vorrebbe Correa

Calciomercato news, Depay all’Inter ed Joaquin Correa al Barcellona

Il calciomercato invernale potrebbe regalare un colpo a sorpresa con l’arrivo di Memphis Depay all’Inter. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gerard Romero infatti, l’attaccante olandese sotto contratto con il Barcellona fino al 30 giugno del 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, sarebbe intenzionato a cambiare aria come già aveva cercato di fare la scorsa estate quando era vicino al trasferimento alla Juventus.

I bianconeri non hanno più completato l’operazione a causa dei costi elevati riguardanti il passaggio del calciatore appunto e le richieste economiche dello stesso ma ora Depay potrebbe davvero sbarcare in Italia visto che il Barça e l’Inter avrebbero già trovato l’accordo sulla formula dell’affare che prevede l’arrivo di Joaquin Correa, pure lui classe 1994 esattamente come il collega, in Catalogna ed ora si attende l’ok da parte dell’ex Lione e Manchester United.

Calciomercato news, Memphis Depay all’Inter dopo i rumors su Kessie

Le chances di vedere Memphis Depay all’Inter in questa finestra invernale di calciomercato sembrano essere dunque molto buone. Il sudamericano Correa, che ha mancato il Mondiale in Qatar con la sua Nazionale a causa di un infortunio rimediato prima dell’inizio del torneo, ha il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2025 ed è approdato in nerazzurro per volere del tecnico Simone Inzaghi, che lo aveva già allenato alla Lazio.

Mister Inzaghi dovrà probabilmente farsene una ragione ed accogliere un altro elemento nel proprio organico dopo che già nei giorni scorsi era circolata la notizia del possibile arrivo dell’ex milanista Franck Kessie in uno scambio sempre con il Barcellona che coinvolgeva pure Marcelo Brozovic. Adesso sono Depay e Correa i maggiori indiziati a scambiarsi la maglia.

Calciomercato news, Memphis Depay all’Inter: addio a Correa

L’arrivo di Depay all’Inter come dicevamo segnerebbe la fine del percorso milanese di Joaquin Correa. Complice qualche infortunio di troppo e la presenza in rosa di gente come Lukaku, Dzeko ed il connazionale Lautaro Martinez, in questa stagione il ventottenne Correa è stato in grado di collezionare tre reti ed altrettanti assist vincenti in 21 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Champions League.











