Calciomercato Inter news/ Dybala in stand-by, concorrenza per Lukaku (ultime notizie)

Dato l’addio a Perisic, il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. I nerazzurri si sono già assicurati Onana a costo zero, ma nuovi annunci sono attesi nelle prossime ore. È fatta, infatti, per l’acquisto di Mkhitaryan: il centrocampista armeno ha rifiutato l’offerta di rinnovo della Roma e ha accettato la proposta del Biscione. Secondo Sportitalia, il calciatore ha già parlato con Simone Inzaghi, che gli ha spiegato come intendo utilizzarlo per la prossima stagione.

Calciomercato Inter news/ Sogno Lukaku ma occhio allo sgambetto del Chelsea

Affare in stand-by, invece, Paulo Dybala. Secondo La Gazzetta dello Sport, non sarà un colpo imminente. E non solo per gli impegni con la Nazionale dell’argentino. Per la Rosea, l’Inter deve prima sistemare il futuro di Arturo Vidal e di Alexis Sanchez. Il primo è da tempo nel mirino del Flamengo, ma servirà una buonuscita da 4 milioni. Stesso discorso per l’attaccante ex Udinese, che ha un ingaggio da 7 milioni di euro. L’intesa non è ancora arrivata, attese novità a stretto giro di posta…

Calciomercato Inter news/ Parisi o Cambiaso per la fascia sinistra! Bremer, Novità!

CALCIOMERCATO INTER: SFIDA A CONTE PER LUKAKU

Nelle ultime ore di calciomercato, per l’Inter è tornato di moda il nome di Romelu Lukaku. Il belga è in rottura con il Chelsea – che appena dodici mesi fa ha speso 120 milioni per il suo cartellino – e il gigante vorrebbe fare ritorno in nerazzurro. Attenzione però alla concorrenza: secondo il Corriere dello Sport, sul 29enne c’è anche il Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico pugliese è un grande ammiratore di Big Rom e lo vedrebbe benissimo al fianco di Harry Kane.

Previste diverse entrate, ma anche diverse uscite. Uno dei calciatori destinati a salutare l’Inter è Andrea Pinamonti, reduce dall’ottima stagione in prestito all’Empoli. L’attaccante piace a diversi club, secondo Il Messaggero sulle sue tracce ci sarebbe anche la Lazio: il centravanti di Cles sarebbe una diretta richiesta di Maurizio Sarri. Contatti con il Sassuolo, invece, per due talenti della Primavera di Chivu: secondo Sky, i neroverdi sono pronti a lanciare l’assalto per Cesare Casadei e Franco Carboni.

Calciomercato Inter news/ Lukaku, l'accordo c'è! Asllani come vice-Brozovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA