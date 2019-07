Calciomercato Inter news/ Dzeko avanti tutta: si chiude il 31? (ultime notizie)

L’Inter sfrutterà i prossimi giorni del calciomercato estivo per assicurarsi un attaccante di peso. Il nome caldissimo di queste ore è quello di Edin Dzeko, nazionale bosniaco di proprietà della Roma, ormai da tempo deciso a vestire la casacca nerazzurra. Il fatto che il ragazzo abbia indossato la fascia di capitano durante l’ultima amichevole giallorossa con il Gubbio, non deve far pensare ad un cambio di idee dell’ex Manchester City, visto che il 33enne dell’est Europa ha deciso ormai da tempo di sposare la causa interista e di lavorare con Antonio Conte. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la sensazione circolante è che la prossima settimana potrebbe essere quella buona affinché arrivi la fatidica fumata bianca, forse mercoledì 31 luglio, quando il tecnico salentino festeggerà i suoi 50 anni. “Conte è molto più sereno dopo il nostro incontro a Nanchino – le parole dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, dopo essere rientrato in Italia dalla Cina – si vede il lavoro di Antonio, l’abbiamo rassicurato. Siamo molto contenti, manca ancora qualcosa, ma c’è tanto ottimismo. È giusto per tutti essere sotto pressione”.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LE ULTIME SU DZEKO E LUKAKU

La trattativa resta comunque aperta, visto che l’Inter dovrà alzare la propria offerta (ferma a 12 milioni di euro più giovani in contropartita), per convincere la Lupa, e bisognerà appunto capire di quanto questa verrà innalzata. Il fatto però che Conte voglia Dzeko da tempo, dovrebbe comunque indurre la dirigenza a fare uno sforzo in più pur di soddisfare il tecnico salentino. Situazione ben diversa per quanto riguarda Romelo Lukaku, con le possibilità di vedere il nazionale belga ad Appiano Gentile ormai appese ad un filo. Il Manchester United continua a chiedere 80 milioni di euro, cifra che i vertici meneghini non sono intenzionati ad investire, di conseguenza non sono da escludere altre piste, come ad esempio quella che porta a Nicolas Pepè, 24enne ivoriano del Lille, dato però molto vicino al Napoli in queste ore.

