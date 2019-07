Calciomercato Inter News/ Zapata è l’alternativa a Lukaku (ultime notizie)

Romelu Lukaku continua ad essere l’obiettivo numero uno del calciomercato dell’Inter. FcInterNews ha ribadito come il calciatore belga sia il primo e unico obiettivo di Antonio Conte anche se le richieste esose del Manchester United devono far pensare anche a un’alternativa. Si è parlato molto di Rafael Leao, attaccante di ottima prospettiva ma considerato un rischio rispetto a quello che vorrebbe il nuovo tecnico dei meneghini. Per questo l’alternativa numero uno al bomber dei Red Devils è un giocatore di sicura affidabilità come Duvan Zapata. Il colombiano ha vissuto una stagione da protagonista all’Atalanta, trascinando la squadra di Gian Piero Gasperini in Champions League a suon di gol. Di certo però per i tifosi nerazzurri passare da Lukaku e Zapata non sarebbe facile da accettare anche se francamente la differenza dei due non è poi così marcata.

Calciomercato Inter News, Prosinecki: “Dzeko mi parla sempre dei nerazzurri”

Edin Dzeko all’Inter è una delle trattative di calciomercato calde per l’estate del 2019. Il calciatore bosniaco piace moltissimo ad Antonio Conte anche se la differenza tra domanda e offerta con la Roma parla di una forbice ancora troppo ampia. Il commissario tecnico della Bosnia Robert Prosinecki ha parlato a Passione Inter del possibile affare: “Io e Edin Dzeko abbiamo parlato molto spesso dell’Inter. Senza nulla togliere alla Roma per lui sarebbe un bel salto di qualità. Ha ancora un’età buona e due-tre anni davanti per poter giocare ad alti livelli. Anche Conte mi ha detto che lo vuole e sicuramente andrà a giocare con l’Inter dove penso possa avere grande successo“. La trattativa è in fase di stallo, ma nelle prossime ore il tutto potrebbe essere messo nero su bianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA