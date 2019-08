CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Fatta per Lukaku, ora tocca a Dzeko! (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter si è finalmente infiammato con il nome più atteso: dopo settimane di corteggiamento serrato è fatta per Romelu Lukaku. Oggi, 8 agosto, chiuderà il calciomercato inglese ma per il centravanti della Nazionale belga l’Inter è finalmente riuscita a raggiungere l’accordo, dopo aver rischiato di vedere accasarsi il giocatore alla Juventus. Per Lukaku ci sarà un conguaglio in favore del Manchester United da 65 milioni di euro, che diventerebbero 78 se i 13 milioni di bonus pattuiti fossero tutti raggiunti. Inoltre i Red Devils hanno anche spuntato una percentuale sulla futura rivendita di Lukaku. Condizioni molto onerose ma Marotta ha deciso di fare all-in sul belga per riuscire ad accontentare il tecnico Antonio Conte, che ora ha un altro obiettivo nel mirino.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ORA TUTTO SU DZEKO

Il calciomercato dell’Inter potrebbe infatti arricchirsi di un nuovo attaccante, quell’Edin Dzeko che Conte ha sempre indicato come perfetto partner per Romelu Lukaku. Una situazione che per andare a buon fine ha bisogno però dell’assenso della Roma, che si starebbe però convincendo della volontà del bosniaco di lasciare la Capitale. Nell’amichevole di mercoledì sera disputata dalla Roma a Perugia contro l’Athletic Bilbao, Dzeko è entrato in campo solamente nella ripresa. C’è anche il Monaco sul giocatore, ma l’Inter sarebbe disposta a spingersi fino ai 20 milioni di euro richiesti dai giallorossi per un calciatore che, va ricordato, se restasse a Roma andrebbe a scadenza di contratto per poi partire gratis l’anno prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA