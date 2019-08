Lukaku all’Inter/ Ci siamo, belga ad un passo: maxi offerta al Manchester United

Romelu Lukaku all’Inter, ci siamo: l’attaccante belga non è mai stato così vicino dal diventare un nuovo calciatore del Biscione. Diverse fonti ne danno conferma: l’intesa tra nerazzurri e Manchester United è dietro l’angolo. E c’è anche chi si spinge oltre, parlando di affare fatto: Enrico Mentana ha affermato che Lukaku sbarcherà a Milano per 83 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni da 8 milioni di euro netti a stagione. L’agente Federico Pastorello si trova a Londra per tentare di raggiungere la fumata bianca definitiva, attesa nel corso delle prossime ore dopo la nuova offerta inoltrata da Suning: ore frenetiche complice la chiusura del mercato inglese in programma domani, ma da casa Inter filtra ottimismo circa la buona riuscita dell’operazione. Senza dimenticare la rottura ormai definitiva tra il classe 1993 e Solskjaer: il calciatore negli ultimi giorni non si è allenato con i Red Devils – preferendo il suo ex club, l’Anderlecht – scelta che gli è costata una sanzione da ben 400 mila sterline.

LUKAKU ALL’INTER, CI SIAMO (QUASI)

«Lukaku va all’Inter. Ho conferme di un’intesa totale con lo United. Presto la firma, domani potrebbe arrivare in Italia. United prova ancora a chiudere per Mandzukic ma la trattativa resta difficile», la conferma della giornalista Claudia Garcia: tutto lascia presagire che il colosso belga presto poserà con i colori nerazzurri per la felicità di Antonio Conte, che lo ha sempre messo in cima alla lista dei suoi desideri. Sky Sport sottolinea che il presidente Steven Zhang è giunto da poco nella sede nerazzurra di via della Liberazione e c’è un clima di colpo in arrivo. Carlo Laudisa afferma che la fumata bianca definitiva tra i due club è attesa per la serata, ma c’è di più: la dirigenza nerazzurra non si fermerà a Lukaku, pronta a regalare altri innesti all’ex tecnico della Juventus (Rebic o Dzeko, ad esempio). Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, potrebbe avere fine una delle principali telenovelas estive…

